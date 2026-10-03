Giro dell’Emilia 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock a caccia del successo. Pidcock favorito, c’è Finn

La parte finale di un’annata sempre intensa e faticosa riporta le strade del Bel Paese al centro dell’attenzione con una serie di classiche di grande tradizione e capaci di mantenere sempre mutato il proprio fascino. Si rinnova il tradizionale appuntamento con il Giro dell’Emilia.

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELL’EMILIA DALLE 10.50

La storica corsa in linea, siamo giunti all’edizione numero 109, prende il via da Ferrara alle 10:50 e si conclude a Bologna intorno alle 15:20 dopo aver completato i 197,9 chilometri di un percorso impegnativo. Le squadre partecipanti, al via diciassette delle diciotto formazioni del circuito WorldTour, si sfidano per decidere chi sarà l’erede di Isaac Del Toro, vincitore dello scorso anno davanti al britannico Tom Pidcock e al francese Lenny Martinez.

PERCORSO

Si modifica la sede di partenza della gara che scatta da Ferrara con un primo circuito da ripetere due volte. La gara si sviluppa con una prima parte totalmente pianeggiante, mentre la strada inizia a salire dopo oltre cento chilometri e conduce verso la salita di Loiano (6.5 km al 6,8% di pendenza media). La successiva discesa conduce i corridori verso lo strappo di Pianoro, asperità di 1,8 chilometri con una pendenza media del 9,2%. L’ingresso nella città di Bologna segna l’inizio del circuito finale, lungo 9,2 chilometri, da ripetere quattro volte. La salita di San Luca, strappo di 1,8 chilometri al 10,1% di pendenza media che sarà affrontato cinque volte e sarà teatro dell’arrivo, sarà il giudice che, ragionevolmente, designerà il vincitore della corsa.

FAVORITI

Tom Pidcock, dopo due secondi posti consecutivi, potrebbe finalmente festeggiare il successo in una classica ampiamente congeniale alle proprie caratteristiche. Il britannico potrebbe anche arrivare in un gruppo ristretto per poi provare a imporsi nello sprint. I suoi rivali più pericolosi saranno il francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious, il duo della Netcompany Ineos Thymen Arensman-Oscar Onley e l’americano Matteo Jorgenson del Team Visma | Lease a Bike. Da seguire con grande attenzione la prova della UAE Team Emirates-XRG che si affiderà al britannico Adam Yates e a Brandon McNulty, al debutto in maglia iridata.

In casa Italia l’attenzione è puntata su Davide Piganzoli del Team Visma | Lease a Bike, reduce dalla buona prova offerta della gara iridata e dal trionfo nel recente Giro del Lussemburgo. Sarà oggetto di notevoli attenzioni anche la prova di Lorenzo Finn. Il ligure, dopo il debutto nella rassegna iridata della categoria élite, andrà a caccia di un risultato di prestigio in una delle sue prime corse da pro. Proverà a mettersi in evidenza anche il duo della Soudal Quick-Step Filippo Zana-Andrea Raccagni Noviero. Sono pronti a giocarsi le loro carte anche Lorenzo Fortunato e Simone Velasco della XDS Astana Team.

PROGRAMMA GIRO DELL’EMILIA 2026

Sabato 3 ottobre

Orario di partenza: 10.50

Orario di arrivo: 15.20 circa

DOVE VEDERE IL GIRO DELL’EMILIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max dalle 14:00

Diretta live testuale: OA Sport dalle 10:30