Il Giro del Veneto 2026 è italiano! Alessandro Covi piazza la stoccata

Il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del Team Jayco AlUla si aggiudica allo sprint il successo nell’ottantanovesima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza di 167 chilometri. Scaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude in top-5.

Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. L’azzurro precede il danese Anton Charmig della Uno-X Mobility e il francese Benoit Cosnefroy della UAE Team Emirates – XRG. L’ottima giornata dei colori azzurri si completa con il quinto posto di Christian Scaroni, il sesto di Alessandro Fancellu, il nono di Ludovico Crescioli e il decimo di Simone Velasco.

La corsa si scalda quando al chilometro trenta partono in otto: Tommaso Nencini della Solution Tech NIPPO Rali, Francesco Carollo e Giacomo Garavaglia dello Swatt Club, Kevin Pezzo Rosola e Thomas Rossetti della General Store – Essegibi – F.Lli Curia, Leonardo Volpato della Campana Imballagi – Morbiato – Trentino, Riccardo Lorello e Andrea Scarso della S.C. Padovani Polo Cherry Bank. I battistrada toccano un vantaggio massimo di 2’40’’.

A novantadue chilometri dal traguardo Andrea Scarso perde contatto e viene poi riassorbito dal gruppo. Si staccano in seguito anche Tommaso Nencini e Kevin Pezzo Rosola che subiscono la medesima sorte di Scarso. Il gruppo recupera gradualmente il passivo acquisito e completa l’operazione ricongiungimento ai meno quarantaquattro.

Andrea Pietrobon del Team Polti VisitMalta prova la coraggiosa sortita ai meno quaranta, ma il plotone non gli concede spazio. A 14,7 chilometri dalla conclusione Brandon McNulty allunga: lo seguono Christian Scaroni, Fabio Christen e Jonas Abrahamsen, azione che però viene annullata dal pronto intervento del gruppo. Ci prova allora Marc Hirschi, seguito nuovamente da Christen, ripresi ai meno sei.