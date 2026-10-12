Giro del Veneto 2026: orario, tv, programma, streaming

La stagione ciclistica internazionale sta giungendo alla sua conclusione. Dopo il Lombardia, le strade italiane tornano però ad essere protagoniste in questa settimana. Mercoledì 14 ottobre torna infatti l’appuntamento con il Giro del Veneto 2026, giunto quest’anno alla sua 89esima edizione. La corsa regionale, inoltre, è inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni 2026 ed assegnerà punti ai corridori italiani in questa speciale classifica.

Anche per questa edizione, il Giro del Veneto si svilupperà attraverso un percorso che da Verona arriverà a Vicenza dopo 167 chilometri. Momenti decisivi saranno le due salite, nel circuito finale di 15 chilometri da ripetere cinque volte, della Basilica Santuario della Madonna e la Cima strada militare. I chilometri finali sono nuovamente a salire verso il Santuario di Monte Berico.

In attesa della startlist ufficiale, la corsa italiana dovrebbe presentare un parterre di primo livello. Sarà nuovamente protagonista sulle strade italiane il nuovo campione del mondo Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG) che proprio in Veneto chiuderà il suo 2026. Atteso anche Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) mentre resta il dubbio sulla condizione di Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), vincitore l’anno scorso.

PROGRAMMA

Mercoledì 14 ottobre

Giro del Veneto 2026 Verona-Vicenza (167 km)

Orario di partenza: 12.30

Orario di arrivo stimato: 17.00

DOVE VEDERE IL GIRO DEL VENETO 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle 15.30

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 1, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport