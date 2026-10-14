Giro del Veneto 2026 oggi in tv: orario, percorso, favoriti. McNulty osservato speciale, Scaroni guida il gruppo azzurro

Il finale di stagione è ormai prossimo: quando le energie cominciano a scarseggiare e il calendario si avvicina all’epilogo, sono le Classiche a offrire un’ultima occasione per lasciare il segno. Oggi, mercoledì 14 ottobre, il grande ciclismo torna protagonista sulle strade venete con l’89ª edizione del Giro del Veneto, una corsa che promette selezione e spettacolo, destinata a decidersi sulle rampe del Monte Berico, a Vicenza.

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DEL VENETO DALLE 12.30

Al via da Verona, i corridori affronteranno una prova in linea che combina un tratto iniziale favorevole alla fuga con un circuito conclusivo pensato per fare la differenza. L’obiettivo è raccogliere l’eredità di Isaac Del Toro, vincitore della passata edizione, in una giornata che richiederà brillantezza, resistenza e soprattutto tempismo nella gestione dello sforzo.

PERCORSO

Il tracciato si sviluppa tra Verona e Vicenza, con una distanza indicata di 167 chilometri e un dislivello complessivo di circa 1.550 metri. La partenza ufficiale è fissata in piazza Bra, nel cuore di Verona, ai piedi dell’Arena. Nella prima parte di gara, il gruppo attraverserà la pianura veneta passando per località come Cologna Veneta e Orgiano: un segmento relativamente scorrevole, nel quale potrebbe prendere forma la fuga di giornata e le squadre saranno chiamate a calibrare l’inseguimento.

La corsa entrerà nel vivo dopo l’ascesa di Barbarano Vicentino, preludio all’ingresso nel circuito finale cittadino. Qui il ritmo è destinato ad aumentare: i corridori dovranno affrontare per cinque volte un anello di circa 15 chilometri, nel quale ripetuti rilanci e continui cambi di ritmo potrebbero favorire gli attaccanti e mettere in difficoltà chi non sarà nelle migliori condizioni.

Il punto di massima selezione sarà però il Monte Berico, dove è collocato il traguardo. L’ascesa conclusiva, lunga circa un chilometro e con pendenze che raggiungono il 12%, rappresenta il passaggio chiave della giornata. Su uno strappo così esplosivo, la posizione all’imbocco della salita e la capacità di rispondere alle accelerazioni saranno determinanti. Più che la sola resistenza, conteranno la capacità di cambiare ritmo e la lucidità per sferrare l’attacco nel momento giusto.

PROGRAMMA

Mercoledì 14 ottobre – Verona-Vicenza (167 km)

Orario di partenza: 12.41

Orario di arrivo stimato: tra le 16:23 e le 17:00

FAVORITI

La corsa si preannuncia aperta a diversi protagonisti, a partire da Brandon McNulty, chiamato a trascinare la UAE Team Emirates-XRG dopo il recente trionfo iridato. Tra gli avversari più insidiosi figurano Mathys Rondel e Marc Hirschi, entrambi in forza alla Tudor Pro Cycling Team, insieme a Quinten Hermans della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team e al norvegese Jonas Abrahamsen della Uno-X Mobility.

Grande attenzione anche agli italiani, pronti a giocarsi le proprie chance: Christian Scaroni punta a impreziosire ulteriormente la sua stagione, mentre Alessandro Fancellu vuole sfruttare il momento positivo per confermare il proprio valore. Occhi puntati anche su Matteo Trentin, forte della sua esperienza e desideroso di rifarsi dopo la Parigi-Tours. La XDS Astana Team potrà inoltre contare sulle ambizioni di Diego Ulissi e Simone Velasco, due alternative da non sottovalutare nella lotta per il risultato.

DOVE VEDERE IL GIRO DEL VENETO 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD dalle 15:30

Diretta streaming: RaiPlay dalle 15:30, dalle 15:15 su Discovery+ e su HBO Max e dalle 16:00 anche su Eurosport1 HD e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport