Giro del Veneto 2026, McNulty favorito. Scaroni, Trentin e Fancellu guidano l’assalto azzurro

La stagione è ormai agli sgoccioli. I corridori iniziano a pregustare le vacanze e a pianificare il programma del 2027, ma è ancora tempo di appuntamenti importanti e di Classiche che scandiscono da sempre il calendario del grande ciclismo internazionale. Si rinnova domani l’appuntamento con il Giro del Veneto.

La storica corsa in linea, siamo giunti all’edizione numero ottantanove, prende il via da Verona e si conclude a Vicenza dopo aver completato un percorso impegnativo di 176 chilometri. Le squadre partecipanti, al via sette formazioni del circuito WorldTour, battaglieranno per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello di Isaac Del Toro, trionfatore dello scorso anno..

La gara, dopo il lungo tratto iniziale in pianura e la salita di Barbarano Vicentino, entra nel vivo con il circuito finale. L’anello conclusivo misura quindici chilometri e sarà ripetuto per cinque volte. A caratterizzarlo, come sempre, il Monte Berico, strappo di poco più di un chilometro che presenta pendenze fino al 12%.

A guidare un campo di partecipazione di ottimo livello non può che essere Brandon McNulty. Il neo campione iridato sarà la punta di diamante di una UAE Team Emirates-XRG che cercherà di incrementare ulteriormente il bilancio di vittorie stagionali. Proveranno a ostacolarlo il duo della Tudor Pro Cycling Team formato dal francese Mathys Rondel e dallo svizzero Marc Hirschi, il belga Quinten Hermans della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team e il norvegese Jonas Abrahamsen della Uno-X Mobility.

Il plotone azzurro si presenta ai nastri di partenza con diverse opzioni di puntare in alto. Christian Scaroni della XDS Astana Team, oltre al bronzo continentale, vuole chiudere la stagiona con un successo di prestigio dopo numerosi piazzamenti in Top 10 nelle diverse classiche. Alessandro Fancellu della MBH Bank CSB Telecom Fort ha già dimostrato di essere corridore di valore e il recente passaggio nel WorldTour lo stimolerà ulteriormente a fare bene. Matteo Trentin della Tudor Pro Cycling Team è elemento di grande esperienza che avrà certamente una notevole voglia di riscattare la sfortunata Parigi-Tours di domenica. In casa XDS Astana Team altre valide carte per puntare in alto sono il veterano Diego Ulissi e Simone Velasco.