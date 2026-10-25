Giovanni Franzoni si fa valere in gigante: miglior tempo assoluto nell’ultimo intermedio!

Giovanni Franzoni ha aperto la propria stagione con un’eccellente prima manche di gigante a Soelden, dove è iniziata la Coppa del Mondo di sci alpino. Sul ghiacciaio del Rettenbach, dove il forte vento in cima ha costretto gli organizzatori ad abbassare il cancelletto di partenza, il 25enne è sceso con il pettorale numero 31 ed è riuscito ad arpionare una positiva 19ma posizione, accusando un ritardo di 1.27 secondi dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathenm, che svetta con un margine di 24 centesimi sullo svizzero Loic Meillard, 0.49 sull’austriaco Stefan Brennsteiner e 0.55 sull’elvetico Marco Odermatt.

Il bresciano si è qualificato alla seconda manche (in programma alle ore 13.00 sulle nevi tirolesi) e potrà andare all’attacco, cercando risalire ulteriormente la classifica. A impressionare è stato l’ultimo settore, ovvero il piano conclusivo che conduce al traguardo: in quel segmento, infatti, l’azzurro ha stampato il perentorio crono di 11.39 ed è risultato il migliore in assoluto! Un segnale non da poco per l’argento olimpico di discesa libera, che ha cercato di difendersi al meglio sul muro (ha pagato un secondo da Pinheiro, Campione Olimpico di Milano Cortina 2026 tra le porte larghe).

Giovanni Franzoni sta cercando di prendere quota in questa disciplina, la terza per ordine di importanza personale, visto che stiamo parlando di un velocista: oltre all’argento a cinque cerchi conquistato a febbraio in quel di Bormio, il lombardo ha vinto la discesa di Kitzbuehel e il superG di Wengen lo scorso anno. Per quanto concerne il gigante in Coppa del Mondo, Franzoni andò a punti l’8 gennaio 2022 ad Adelboden e lo scorso anno fu 21mo alle Finali di Lillehammer. Considerando 2024, 2025, 2026, quella odierna è soltanto la sua nona presenza tra le porte larghe nel massimo circuito internazionale itinerante.