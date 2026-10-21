Gianmarco Tamberi tra i momenti più belli dell’anno atletico! La lista finale: chi vincerà il premio mondiale?

World Athletics ha selezionato diciotto imprese che meriterebbero il premio di Momento dell’Anno per l’universo dell’atletica. Ad assegnare il riconoscimento saranno esclusivamente i voti degli appassionati, che potranno esprimersi gratuitamente tramite la app ufficiale dell’ente sovrano della Regina degli Sport. L’Italia è presente nel listone per merito di Gianmarco Tamberi e la sua memorabile serata di Budapest, quando trionfò agli Ultimate Championship e realizzò la miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in alto (2.37 metri).

I momenti memorabili sono stati tantissimi in un 2026 molto intenso e appassionante. A nostro modo di vedere meritano il massimo risalto l’impresa del keniano Sabastian Sawe (primo uomo nella storia sotto le due ore nella maratona); i record del mondo di Ja’Kobe Tharp (12.75 sui 110 ostacoli), Masai Russell (12.09 sui 100 ostacoli), Alison Dos Santos (45.80 sui 400 ostacoli), Tigst Assefa (2h15:41 in maratona women only), Yomif Kejelcha (56:51 in mezza maratona) e Josh Kerr (3:42.66 sul miglio).

L’epocale duello nel salto con l’asta tra Armand Duplantis e il greco Emmanouil Karalis a Zurigo è stato memorabile (6.25 contro 6.20 metri e battaglia alla quota del record del mondo), la doppietta sui 100 e 200 metri di Melissa Jefferson-Wooden su tempi vertiginosi agli Ultimate Championship merita una nota di spessore, proprio come il grande ritorno vittorioso del norvegese Jakob Ingebrigtsen dopo un brutto infortunio (oro sui 5000 metri agli Europei).

Nel novero anche due primati su pista indoor (Keely Hodgkinson sugli 800 metri e Simon Ehammer nell’eptathlon), i due vertiginosi lanci di Rumesh Pathirage e Yan Ziyi nel giavellotto, il mirabolante 1:53.70 di Audrey Werro sugli 800 metri (terza donna della storia) e la vittoria del Botswana in 4×400 alle World Relays. Il premio verrà assegnato il prossimo 29 novembre a Montecarlo.