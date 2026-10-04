Gianmarco Tamberi sfida Duplantis! Confronto titanico: chi è il miglior atleta europeo dell’anno? I finalisti

Gianmarco Tamberi si è reso protagonista di una stagione davvero eccezionale: l’ultimo mese di attività agonistica è stato semplicemente memorabile e ha segnato il definitivo ritorno ai vertici da parte del Campione Olimpico di Tokyo 2020, che era reduce da un momento di difficoltà e ha dimostrato agli scettici di essere anche un punto di riferimento a livello internazionale. Il fuoriclasse marchigiano si è laureato Campione d’Europa per la quarta volta in carriera, ha sfiorato l’apoteosi in Diamond League, ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo e ha vinto gli Ultimate Championship, completando la propria bacheca e risultando Campione di tutto, per davvero.

Il ribattezzato Gimbo ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in alto (2.37 metri a Budapest, in occasione del ribattezzato Mondiale dei Mondiali) e si è issato fino al secondo posto del ranking di World Athletics, grazie a una rimonta strepitosa inscenata tra agosto e settembre. Il 34enne si è meritato di essere inserito nella lista dei tre candidati al premio di miglior atleta europeo di questa stagione: dopo essere figurato tra i dieci nominati, Gianmarco Tamberi ha compiuto un ulteriore passo in avanti e risulta tra i finalisti che possono ambire al prestigioso riconoscimento di European Athletics.

Alzare al cielo il trofeo non sarà semplice per il nostro portacolori, visto che il favorito d’obbligo è lo svedese Armand Duplantis, che ha ritoccato il suo record del mondo nel salto con l’asta (6.31 metri) e ha vinto i Mondiali Indoor, gli Europei e gli Ultimate Championship. Il terzo candidato è il greco Miltiadis Tentoglou, che si è spinto fino a 8.66 metri, ha difeso la corona europea e ha completato il palmares con l’Ultimate Trophy. Il premio verrà consegnato il prossimo 24 ottobre a Losanna (Svizzera).

Sono stati “eliminati” i nostri Andy Diaz (quarto uomo della storia nel salto triplo con il balzo da 18.15 metri e capace di vincere il titolo continentale, l’oro iridato in sala e la Diamond League) e Massimo Stano (capace di trionfare nella maratona di marcia in quel di Birmingham con tanto di record continentale nella nuova distanza non olimpica del tacco e punta), ma anche i i norvegesi Karsten Warholm (battuto a più riprese dal brasiliano Dos Santos sui 400 ostacoli) e Jakob Ingebrigtsen (tornato a vincere sui 5000 metri tra Birmingham e Budapest), l’ungherese Bence Halasz (lancio del martello), lo svizzero Simon Ehammer (Campione del Mondo indoor nell’eptathlon e argento europeo nel salto in lungo), lo sloveno Kristjan Ceh (lancio del disco).