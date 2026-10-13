Gianmarco Tamberi incoronato da European Athletics! Uomo di settembre tra vittorie e mondiale stagionale

Gianmarco Tamberi è stato incoronato come miglior atleta europeo del mese di settembre, in virtù degli eccellenti risultati conseguiti in chiusura di questa annata agonistica: ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo, ha sfiorato il trionfo alle finali di Diamond League e si è poi imposto agli Ultimate Championship, il ribattezzato Mondiale dei Mondiali che ha garantito anche un lauto gettone da 150.000 dollari.

Grazie all’apoteosi di Budapest ha completato il proprio palmares e si può ufficialmente definire il campione di tutto, dopo aver già trionfato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, agli Europei in entrambe le versioni (in sala e all’aperto, l’ultima volta ad agosto in quel di Birmingham) e ai Mondiali (al coperto e outdoor, nel 2023). Il ribattezzato Gimbo ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in alto, toccando 2.37 metri nella capitale ungherese.

Il nostro portacolori ha avuto la meglio nei confronti sul tedesco Robert Farken (Campione del Mondo nel miglio su strada), sullo sloveno Kristjan Ceh (tre volte sopra i 70 metri nel lancio del disco in nove giorni), sul norvegese Jakob Ingebrigtsen (oro sui 5000 metri agli Ultimate Championship e argento sui 5 km ai Mondiali su strada) e sullo svedese Andreas Almgren (Campione del Mondo di mezza maratona con il record continentale di 58:06).

Gianmarco Tamberi risulta candidato anche per la palma di atleta europeo dell’anno: figura tra i tre finalisti insieme allo svedese Armand Duplantis (grande favorito in virtù del dominio inscenato nel salto con l’asta, con tanto di record mondiale) e al greco Miltiadis Tentoglou (8.66 metri nel salto in lungo, anch’egli capace di chiudere il cerchio da campione di tutto). L’incoronazione avverrà il prossimo 24 ottobre a Losanna.