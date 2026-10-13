Gianmarco Pozzecco-Galatasaray, è già finita per l’ex coach azzurro in Turchia

Gianmarco Pozzecco è agli sgoccioli con il Galatasaray. L’ultima sconfitta con il Bursaspor in lega nazionale, arrivata con il punteggio di 93-88, costa la panchina all’ex coach della Nazionale. Per lui una vittoria e due sconfitte a inizio Super Ligi: vittoria contro il Cayirova Belediyesi, sconfitte contro il Karsiyaka all’overtime e appunto contro il Bursaspor. Sconfitta anche all’esordio in Champions League, e molto netta (-20, 96-76) contro il Cibona Zagabria.

Di fatto, si spezza definitivamente l’asse che si era creato con Vlado Micov nello scorso dicembre. Era stato l’ex Milano e Cantù a volere fortemente il Poz sulla panchina del club, ma di fatto ora sono entrambi fuori, l’uno perché la scorsa estate ha salutato, l’altro per quanto appena accaduto.

Secondo le fonti turche più recenti, il posto di Pozzecco dovrebbe essere offerto a Manuchar Markoishvili, che, visto che si parla di Cantù, è uno dei nomi maggiormente ricordati degli ultimi vent’anni in relazione al club che sta per ritrovare un palasport cittadino dopo anni di esilio a Desio. Per lui anche annate a Treviso, che lo ha portato in Italia, e a Reggio Emilia.

Pozzecco chiude per la seconda volta sia presto che male un’avventura estera da capo allenatore: la prima era stata quella all’ASVEL Villeurbanne, nell’annata 2023-2024, quando è durato tre mesi ed è stato sollevato dall’incarico il 6 gennaio del 2024. Resta ora da chiarire quale sarà il futuro dell’argento olimpico del 2004.