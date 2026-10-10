George Russell analizza la sua situazione: “Passo indietro rispetto a ieri. Domani? Spero nei punti”

George Russell analizza la sua situazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sotto le luci dei riflettori del tracciato di Marina Bay il pilota inglese ha vissuto una qualifica assolutamente particolare. Consapevole di avere una pesante penalità in vista della gara di domani, ha preferito lavorare sui miglioramenti della propria vettura, dato che per il momento è rimasto decisamente lontano dai migliori.

La pole position della gara di domani (il via alle ore 14.00 italiane) è andata a Max Verstappen che ha chiuso con il tempo di 1:31.373 con 54 millesimi su Charles Leclerc mentre in terza posizione troviamo Lewis Hamilton a 123. Quarta posizione per Kimi Antonelli a 189, quinta per Lando Norris a 339, mentre in sesta troviamo George Russell a 364. Settimo Oscar Piastri, quindi ottavo Pierre Gasly che precede Liam Lawson e Arvid Lindblad.

Al termine del sabato sul tracciato di Singapore il pilota del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Stavamo risparmiando gomme, ma è stato anche solo per assicurarci che l’auto fosse stata ricostruita correttamente. Qualcosa non tornava perché ieri avevamo un ottimo passo e Kimi è in una posizione simile a quella di ieri, ma io ho fatto un passo indietro e l’auto non dava la stessa sensazione. Quindi, sì, stasera passeremo in rassegna tutto e comunque non faremo nulla. La gara di domani? La zona punti è l’obiettivo, vedremo quanti ne farò”.