Garanzia Jonathan Milan: la ‘pezza’ romana, l’italiano più vincente su strada e il record del mondo su pista

Jonathan Milan ricorderà a lungo questa giornata: prima ha migliorato il già suo record del mondo nell’inseguimento individuale, riuscendo a coprire i quattro chilometri sul Velodromo Individuale con il superlativo crono di 3:58.850 (primo uomo a scendere sotto il muro di 3’59”), poi ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo su pista, dominando una finale a senso unico e rimanendo ben davanti al proprio primato fino alla metà dell’atto conclusivo, salvo poi cedere qualcosa nel finale.

Dopo essersi messo al collo l’argento iridato nell’inseguimento a squadre, Jonathan Milan ha messo le mani sul secondo titolo iridato in questa disciplina, facendo il paio con l’apoteosi di due anni fa, quando siglò il record del mondo, rimasto in essere fino a stamattina. Purtroppo l’inseguimento individuale non figura nel programma delle Olimpiadi nonostante il suo prestigio e la sua storicità, ma un discorso affrontato a più riprese in occasione dei sei trionfi mondiali di Filippo Ganna (oggi terzo).

I risultati delle ultime ventiquattro ore sono indubbiamente i migliori della stagione per il 26enne friulano, che su strada è risultato molto altalenante: al Giro d’Italia ha dovuto aspettare l’ultima tappa per alzare le braccia al cielo nello splendido scenario di Roma, perdendo in precedenza i confronti con il lanciatissimo francese Paul Magnier; alla Parigi-Roubaix non è riuscito a incidere, ha vinto la volata dei Campionati Italiani, tre frazioni consecutive al Giro di Polonia e la tappa d’apertura al Renewi Tour, ma poi una caduta lo aveva costretto a ritirarsi e non aveva più corso dal 21 agosto.

La gioia nella Città Eterna, il record del mondo e la medaglia d’oro iridata, la palma di ciclista italiano più vincente della stagione su strada (dodici, di cui nove a livello World Tour) e la nona piazza nella graduatoria degli atleti con più successi in questa annata agonistica (mancano ancora tre giorni alla chiusura ufficiale del 2026 su strada): gli ultimi dieci mesi e mezzo di Jonathan Milan, in forza alla Lidl-Trek, si possono riassumere in questo modo.