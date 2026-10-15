Ganna e Milan si sfideranno nell’inseguimento individuale ai Mondiali! Caccia al record del mondo?

Filippo Ganna e Jonathan Milan saranno tra i grandi favoriti per la medaglia d’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali 2026 di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Shanghai (Cina). Gli azzurri, freschi di medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre, punteranno in alto in una delle prove simbolo di questo sport, anche se da tempo non figura più nel programma delle Olimpiadi.

Filippo Ganna si è laureato Campione del Mondo in ben sei occasioni (2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023) e tornerà a cimentarsi in questo particolare sforzo sui quattro chilometri, mentre Jonathan Milan è l’attuale detentore del record del mondo (3:59.153 il 18 ottobre 2024 a Copenaghen) e proverà a bissare il titolo conquistato due anni fa nella capitale danese.

Tutto si deciderà venerdì 16 ottobre: qualificazioni alle ore 07.00 italiane, finali alle ore 13.15. Filippo Ganna è stato inserito nella prima batteria insieme al portoghese Ivo Oliveira, mentre Milan prenderà parte alla terza insieme al russo Lev Gonov. Tra i rivali vanno considerati anche i danesi Frederik Madsen e Rasmus Pedersen, i neozelandesi Daniel Morton e Martshall Erwood, i britannici Ethan Vernon e Oliver Wood. Sarà caccia al record del mondo dopo due anni?