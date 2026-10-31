Frederic Vasseur: “Antonelli vince il Mondiale? Mi concentro su Ferrari: è importante vincere una gara”

La Ferrari sorride al termine delle qualifiche del GP del Messico 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito intitolato agli Hermanos Rodriguez: Lewis Hamilton ha conquistato la pole position, mentre Charles Leclerc ha meritato la terza posizione in chiusura del turno che ha delineato la griglia di partenza per la gara di domani. Prima partenza al palo in un Gran Premio per il britannico da quando guida la Rossa, seconda fila per il monegasco, tra le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli.

Il team principal Frederic Vasseur ha analizzato la sessione ai microfoni di Sky: “Questa è la partenza più lunga della stagione e la scia ha un ruolo importante verso curva 1: abbiamo prima e terza posizione dal lato pulito, quindi va bene“. Potrebbe essere una giornata importante per l’Italia, con Kimi Antonelli che conquista matematicamente il titolo e la Ferrari che vince il Gran Premio. Il tecnico è stato lapidario sul tema: “Mi concentro su me stesso“.

Vasseur si è poi concentrato su un bilancio più ampio: “Dobbiamo mantenere la calma in ogni situazione, anche quando i risultati non sono eccezionali. Dobbiamo stare calmi, concentrarci su noi stessi e fare una gara pulita. Per noi è importante chiudere la stagione con buoni risultati e vincere una gara“.

Un passaggio sugli aggiornamenti: “Se pensate alla Mercedes, anche loro sono tornati. Con delle novità c’è bisogno di una-due gare per ritrovarsi. Abbiamo fatto un buon lavoro in casa, spingendo tutta la stagione e portando aggiornamenti ogni due gare“.