Frederic Vasseur amareggiato: “Potevamo fare secondo e terzo. Hamilton? Persi 10 punti per quanto è accaduto”

Il Gran Premio di Singapore di F1 lascia alla Ferrari sensazioni contrastanti. A Marina Bay, Charles Leclerc ha conquistato il secondo posto alle spalle di Max Verstappen, mentre Lewis Hamilton ha chiuso sesto dopo aver mancato un’occasione importante per salire sul podio. Un risultato che lascia rammarico a Frédéric Vasseur, convinto che la Scuderia avesse il potenziale per portare entrambe le monoposto nelle prime tre posizioni.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il Team Principal ha innanzitutto analizzato le difficoltà incontrate con gli pneumatici: “Le gomme medie sono state un problema per tutti e Hamilton ha faticato come tutti con quelle mescole. Poi è andato meglio con le soft“.

A pesare sul risultato del britannico è stata soprattutto la mancata sosta durante il regime di Virtual Safety Car. La Ferrari aveva richiamato ai box entrambe le vetture, ma Hamilton non è entrato in pit lane, perdendo un’opportunità preziosa. “Abbiamo chiamato entrambe le macchine, Lewis ha mancato l’entrata ed è un peccato perché sarebbe stato terzo“, ha spiegato Vasseur.

L’ingegnere francese non ha nascosto la delusione per i punti lasciati per strada, soprattutto considerando il potenziale emerso in qualifica. “Penso che potessimo fare secondo e terzo, visto anche il risultato delle qualifiche. Considerando il secondo posto di Leclerc e il sesto di Hamilton, c’è un po’ di rammarico per i punti che abbiamo perso“. Da qui la necessità di un confronto con il pilota britannico: “Dobbiamo discutere con Lewis, per cercare di evitare queste cose in futuro“.

Vasseur ha comunque riconosciuto il lavoro svolto dalla squadra e l’atteggiamento dei piloti, anche quando è stato necessario chiedere uno scambio di posizioni: “Nel complesso i piloti hanno fatto un ottimo lavoro. Quando gli abbiamo chiesto di scambiare le posizioni, l’hanno fatto e il loro atteggiamento è stato lineare in pista“.

Il bilancio resta però condizionato dall’occasione sfumata con Hamilton: “Abbiamo perso 10 punti per quanto accaduto con Lewis, ma proviamo a prenderci il positivo, visto quello che abbiamo fatto in qualifica e il secondo e terzo posto che avevamo in gara, ricordando anche il risultato della Sprint“.