Francisco Cervelli, la sua Italia verso le qualificazioni al Premier 12: “Lo stage in Dominicana ci ha dato fiducia per questo torneo”

L’inizio del girone di qualificazione al prossimo Premier 12 è sempre più vicino per la nazionale italiana di baseball, che sarà di scena a Barcellona fra il 9 e l’11 ottobre per ottenere un posto verso l’ambito torneo planetario.

Gli azzurri, guidati da Francisco Cervelli, hanno completato un ricco training camp nella Repubblica Dominicana: giornate fatte di allenamenti e di test contro squadre locali.

Un qualcosa che ha messo alla prova il gruppo italiano, come ha fotografato lo stesso manager in queste dichiarazioni al sito federale della FIBS: “Ci portiamo a casa un’esperienza invidiabile e che ci ha enormemente arricchito, dentro e fuori dal campo. Il nostro obiettivo era venire qui per continuare a crescere e arrivare pronti alle qualificazioni per il Premier 12. Credo che ci siamo riusciti. Di questo voglio ringraziare la federazione che ci ha permesso di organizzare questo raduno e di farci lavorare al meglio”.

“In queste partite – ha aggiunto – il risultato finale era superfluo e non contava particolarmente. L’importante era vedere l’atteggiamento dei ragazzi e vedere la loro condizione. Sono stato soddisfatto perché hanno sempre tenuto bene il campo, migliorando sempre in qualche aspetto. Questo è stato molto importante e ci permette di arrivare con fiducia alle prossime partite che sono quelle che contano”.

Infine Francisco Cervelli ha concluso: “Vederli in azione con la squadra è stato davvero bello e, nello stesso tempo, qualcosa di davvero unico. Sono ragazzi con cui ho giocato e che conosco da anni e che posso definire amici. Ma venire qui, nel nostro camp, e vederli lavorare insieme ai lanciatori e al resto del team, dando consigli e vere e proprie spiegazioni pratiche, è stato davvero meraviglioso. Quando campioni come loro parlano, bisogna solo ascoltare e cercare di fare proprie le nozioni che ti trasmettono”.

La tabella degli impegni dell’Italia in terra catalana porrà Alberto Mineo e compagni davanti alla Colombia, venerdì 9 alle ore 12, poi contro i padroni di casa della Spagna, sabato 10 alle 19, e infine contro la Germania domenica 11 alle ore 12: l’obiettivi sarà quello di arrivare fra le prime due formazioni della classifica del mini-girone per ottenere la qualificazione alla fase finale del Premier 12.