Francisco Cervelli: “In Repubblica Dominicana per far crescere ancora la Nazionale italiana”

L’Italia del baseball si sta preparando per giocare il torneo di qualificazione al Premier 12, che si disputerà a Barcellona, in Spagna, dal 9 all’11 ottobre: la Nazionale, guidata dal manager Francisco Cervelli, si trova in Repubblica Dominicana, dove gli azzurri stanno disputando una serie di amichevoli. Il tecnico dell’Italia ha parlato ai microfoni della FIBS in un video postato su Facebook.

L’idea di andare in Repubblica Dominicana: “Dopo i risultati che abbiamo ottenuto nel Classic abbiamo parlato con la Federazione con l’idea di disputare un pre-torneo prima giocare quello che dà la possibilità di andare alle Olimpiadi. Quale miglior posto della Repubblica Dominicana, con la migliore Liga d’inverno, dal primo giorno sono stati a disposizione per permetterci di giocare con le migliori squadre“.

Le opportunità per gli azzurri: “Siamo qui per due settimane per allenarci, per vedere tante partite, tanti lanciatori, tante cose buone, per continuare ad imparare a far crescere questa squadra, la Nazionale italiana, e per fare crescere i giocatori italiani. Semplice è il motivo: ci siamo allenati in maniera incredibile, pensando sempre di vincere il prossimo torneo“.

L’accoglienza riservata all’Italia: “Continuiamo nella preparazione, ma la prima cosa è per loro, per la mia squadra, per sentire l’amore con cui ci hanno accolto dal giorno che siamo arrivati. Ci hanno ricevuto a braccia aperte, hanno aperto tutte le porte per permetterci di allenarci bene, per conoscere un po’ della cultura della Repubblica Dominicana, e penso che portiamo a casa un’esperienza in più“.