Franciaco Cervelli: “Credo in questo gruppo al 100%. Ai ragazzi dico che possiamo arrivare dove vogliamo”

L’Italia del baseball supera il momento più delicato, risponde sul campo e rilancia le proprie ambizioni olimpiche. La vittoria per 5-0 contro la Germania, nell’ultima partita del girone di qualificazione di Barcellona, vale l’accesso al Premier12 del prossimo anno e mantiene aperta la strada verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Una sfida senza appello, nella quale gli azzurri e i tedeschi si presentavano con lo stesso record e con la consapevolezza di giocarsi tutto in nove inning.

La squadra guidata da Francisco Cervelli ha risposto con una prestazione di grande personalità, dominando la partita in entrambe le fasi di gioco. L’attacco ha prodotto ben 16 valide, mentre sul monte di lancio Taschin ha dettato il ritmo con sette strikeout in quattro inning, lasciando poi spazio ai rilievi Sireus, Fandino, Bocchi, Bassani e Scotti. Quest’ultimo ha avuto il compito di contenere il tentativo di rimonta della Germania, contribuendo a blindare un successo fondamentale.

Dopo la battuta d’arresto contro la Spagna, l’Italia ha dimostrato di saper reagire nel momento decisivo, confermando la solidità di un gruppo che, sotto la guida di Cervelli, ha costruito numeri significativi: 14 vittorie in 17 partite ufficiali tra l’Europeo 2025, la Haarlem Week 2026 e il torneo di qualificazione, che diventano 19 in 23 incontri considerando anche il World Baseball Classic 2026.

Il traguardo raggiunto a Barcellona, però, non rappresenta un punto d’arrivo. Il Premier12 offrirà agli Azzurri una nuova opportunità per avvicinarsi alle Olimpiadi: il posto destinato all’Europa o all’Oceania sarà assegnato alla nazionale della rispettiva area geografica che otterrà il miglior piazzamento nella competizione. L’Italia, dunque, può continuare a credere concretamente nel proprio obiettivo.

Al termine della partita, il manager azzurro ha sottolineato la crescita offensiva della squadra, senza dimenticare le difficoltà incontrate nelle prime uscite del torneo. “Nelle prime due partite non siamo stati fortunati con la mazza, mentre oggi abbiamo battuto più di 15 valide“.

Un risultato che, per Cervelli, conferma soprattutto il valore umano e tecnico dei suoi giocatori. “Io ho sempre avuto fiducia al 100% in questo gruppo, perché è un gruppo spettacolare“. Il suo approccio va oltre la preparazione tecnica e la gestione delle partite.

L’obiettivo è alimentare la motivazione dei giocatori, trasmettendo loro la certezza di poter competere per traguardi importanti. “Ogni volta che vengo al campo lo faccio con la voglia di continuare a sognare, di far sognare questi ragazzi e di trasmettere loro fiducia. Voglio che sappiano sempre che si può fare, che possiamo arrivare dove vogliamo“. Per Cervelli, il successo contro la Germania appartiene innanzitutto a chi ha reso possibile il risultato sul diamante. “Questa vittoria la dedico prima di tutto a loro“.

Nel bilancio del manager c’è anche il percorso di preparazione che ha preceduto il torneo. “I ragazzi hanno lavorato per quasi un mese in Repubblica Dominicana, siamo arrivati qui dopo aver fatto un lavoro incredibile e dopo aver avuto la possibilità di conoscere e confrontarci con un altro tipo di baseball“.

Il ringraziamento del commissario tecnico si estende poi a chi ha sostenuto concretamente questa fase di crescita, consentendo alla Nazionale di svolgere il lavoro programmato e di investire sul proprio futuro. “E poi la dedico al Presidente, che ci ha dato l’opportunità di andare in Dominicana, di crescere e che è sempre stato disponibile ad andare avanti e a sostenere questo progetto“.

Infine, Cervelli richiama l’attenzione sulla necessità di dare continuità al percorso intrapreso, individuando nel sostegno e nella programmazione gli strumenti indispensabili per rafforzare il baseball italiano. “Credo che questo sia l’unico modo per continuare a sviluppare il movimento del baseball in Italia“.