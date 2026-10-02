Francia-Italia oggi in tv, Nations League calcio 2027: orario, programma, probabili formazioni, streaming

Dovrà confermare quanto di buono mostrato in Turchia l’Italia di Roberto Mancini nella Nations League 2026-2027 di calcio: gli azzurri oggi, venerdì 2 ottobre, alle ore 20.45, scenderanno in campo allo Stade de France di Parigi – Saint-Denis per far visita alla Francia di Zinedine Zidane.

LA DIRETTA LIVE DI FRANCIA-ITALIA DI CALCIO DALLE 20.45

Si tratta del match valido per la terza giornata del Gruppo 1 della Lega A: nello stesso raggruppamento si giocherà in contemporanea Belgio-Turchia. I transalpini sono a punteggio pieno dopo due partite, mentre gli azzurri sono secondi a quota tre col Belgio, che però ha vinto lo scontro diretto giocato nel primo turno.

Il match tra Francia ed Italia, valido per la terza giornata della Nations League 2026-2027 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO NATIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027

Venerdì 2 ottobre

20.45 Francia-Italia – Diretta tv su Rai 1 HD

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-ITALIA

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Koné, Rabiot; Olise, Dembelé, Doué. CT: Zidane.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Vergara, Pio Esposito, Sebastiano Esposito. CT: Mancini.