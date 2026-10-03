Francesco Pernici scherza: “Mai partecipato, non avevo il minimo”. Acceso il braciere dei cadetti, Mei: “Il momento del sogno”

I Campionati Italiani Cadetti si disputano nel fine settimana ad Agropoli (in provincia di Salerno): si tratta dell’ultimo appuntamento stagionale su pista, è l’evento riservato agli under 16 di tutto il Paese e che è destinato a fare emergere quali saranno i talenti dell’atletica tricolore in un futuro non così lontano. Si gareggia con le rappresentative Regionali, ognuna può schierare un atleta per ogni specialità e si assegnano tre trofei di squadra (uomini, donne, combinato), oltre ai riconoscimenti individuali.

La tradizione vuole che sia un big della Nazionale maggiore a fare da testimonial all’evento. Tanti grandi nomi si sono susseguiti nelle ultime stagioni e quest’anno l’onore è spettato a Francesco Pernici, che in questa annata agonistica ha battuto lo storico record italiano di Marcello Fiasconaro sugli 800 metri e lo ha ulteriormente abbassato con il superlativo 1:42.67 siglato agli Ultimate Championship in quel di Budapest lo scorso 13 settembre.

Francesco Pernici ha acceso il braciere e suona quasi strano, visto che in carriera non ha mai partecipato ai Campionati Cadetti! Un paradosso su cui il 23enne bresciano ha voluto scherzare: “E già, non avevo il minimo…”. A salutare i quasi mille giovani accorsi in terra campana, c’era anche Stefano Mei, presidente Fidal: “Siete la nostra parte migliore. Non vi auguro carriere particolari, non tutti potranno arrivare in Nazionale o alle Olimpiadi. Quello che vi auguro è che possiate sempre divertirvi con l’atletica. Il sogno va coltivato e questo è proprio il momento del sogno“.