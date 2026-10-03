Francesco Bagnaia amaro: “Non ci resta che piangere…”

Weekend complicato a Motegi per Francesco Bagnaia, costretto al ritiro nella Sprint Race a causa del cedimento della gomma posteriore della sua Ducati. Dopo il 16° posto nelle prequalifiche e la mancata qualificazione in Q2, il pilota italiano era scattato dalla 13ª posizione.

La situazione è peggiorata giro dopo giro. Nella parte centrale della Sprint Bagnaia ha iniziato ad avvertire una progressiva perdita di grip e, intorno al sesto passaggio, anche diverse vibrazioni in ingresso curva. Il tentativo di limitarle, utilizzando maggiormente il freno posteriore, ha ulteriormente aggravato il problema. Nel finale, lo pneumatico era ormai completamente deteriorato, tanto da costringerlo a rientrare ai box.

“Non ci resta che piangere…“, le prime parole amare di Pecco ai microfoni di Sky Sport. “Situazione difficile, asfalto nuovo, non sapevamo cosa ci saremmo potuti aspettare dalla gomma dietro e abbiamo optato per quella che potesse essere il compromesso migliore. Purtroppo, con la mancanza di grip, questa gomma tende a scaldarsi e possono succedere queste cose. Dobbiamo lavorare nella direzione di trovare più grip e magari fare un po’ meglio“, ha spiegato.

Bagnaia ha poi spiegato nel dettaglio l’evoluzione del problema: “Nella parte centrale della Sprint sentivo mancanza di grip, però quando sei in scia le gomme tendono a riscaldarsi di più. Poteva anche essere per questo. Verso il sesto giro ho iniziato ad avere diversi vibrazioni in ingresso e questo ha portato a scaldarla. Poi, nel tentativo di diminuire le vibrazioni, usavo più freno posteriore e questo ha provocato il problema“.

La Sprint è stata vinta da Marc Márquez, davanti al debuttante Diogo Moreira e a Jorge Martín, entrambi promossi sul podio dopo una penalità per violazione dei limiti della pista nell’ultimo giro.