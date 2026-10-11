Forrest resiste e vince l’Open di Spagna. Altro buon risultato per Mazzoli

È riuscita a resistere agli attacchi di Eugenio Chacarra e alla fine ha trionfato. Così, Grant Forrest, diventa il nuovo campione dell’Open di Spagna, torneo che si è concluso da pochi istanti sui fairway del Real Club de Campo Villa de Madrid, poco a nord della capitale iberica. Lo scozzese aveva già due titoli nel suo palmares: il Nexo Championship dell’anno scorso e l’Hero Open del 2021. Forrest ha chiuso l’evento spagnolo con un totale di -14 colpi, appena uno in meno rispetto, appunto, al padrone di casa Chacarra, e al francese Victor Perez, fermi entrambi a -13 in T2.

Chiude in T7 uno dei grandi favoriti alla vigilia dell’evento, lo svedese Ludvig Aberg. Il 26enne ha girato in -10 insieme a Adrian Otaegui, Oliver Lindell e Joel Girrbach e si è piazzato appena dietro a Jacob Skov Olesen, 4º da solo a -12, e Daniel Brown e Joe Dean, in T5 a -11. Il primo azzurro a comparire nella classifica finale è Stefano Mazzoli, appena a ridosso dei primi 10 con un T13 finale a -8 (con lui anche Shane Lowry e Sami Valimaki), mentre Francesco Molinari ha chiuso dietro di un colpo rispetto al connazionale (-7 e T20).

Il resto del parterre italiano rimane leggermente indietro. Francesco Laporta chiude in T32 a -5 mentre Matteo Manassero, Renato Paratore e Filippo Celli chiudono la rassegna spagnola rispettivamente in pari al par, +1 e +3. Per Stefano Mazzoli, già vincitore del Corales Puntacana Chanpionship sul PGA Tour quest’anno, il torneo vale 70,64 punti mentre a seguire, per Molinari 56,25, per Laporta 40, per Manassero 15,83, per Paratore 12,5 e per Celli 11.