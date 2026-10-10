Forrest e Dean corrono in testa all’Open di Spagna. Italiani in chiaroscuro

Va a Grant Forrest e a Joe Dean la leadership temporanea dell’Open di Spagna con 18 buche ancora da disputarsi. Con lo score di -13 lo scozzese e l’inglese condividono la leadership, arrivata in modi diversi: -4 oggi per l’uno, -6 per l’altro (sarebbe stato anche migliore, come score, senza il doppio bogey alla 16 e il bogey alla 17).

Alle spalle dei due un terzetto a -12 formato dal francese Victor Perez, dal danese Jacob Skov Olesen e dallo svizzero Joel Girrbach; di rilievo soprattutto la performance del transalpino, autore peraltro di un eagle alla buca 4.

Sesto da solo a -11 lo spagnolo Angel Ayora, forse anche l’unico con residuali speranze di successo al di là dei cinque citati. Settimo a -9 il francese Martin Couvra, poi, all’ottavo posto, lo spagnolo Eugenio Chacarra, il neozelandese Daniel Hillier, lo svedese Joakim Lagergren, lo svedese Oliver Lindell e il sudafricano Hennie du Plessis.

Più indietro gli italiani: 31° posto per Francesco Laporta e Stefano Mazzoli, entrambi a -3, mentre rimangono al 39° con lo score di -2 Renato Paratore e Francesco Molinari. Matteo Manassero è nel gruppo al 48° posto a -1, mentre è 73° a +4 Filippo Celli.