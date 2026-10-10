Football americano, Italia corsara in Polonia nel primo impegno degli Europei 2027

L’Italia ha sconfitto la Polonia per 21-14 nel primo impegno degli Europei 2027 di football americano. Gli azzurri hanno dettato legge allo Stadio Olimpijski di Wroclaw, espugnando la tana degli ambiziosi biancorossi, che erano al grande ritorno sul palcoscenico internazionale dopo addirittura otto anni di assenza. Il Blue Team si è imposto in trasferta in maniera autorevole e si è portato in testa al gruppo C, che comprende anche l’Ungheria.

La nostra Nazionale, capace di salire sul podio nelle ultime tre edizioni della rassegna continentale (un trionfo e due terzi posti), ha imposto il proprio gioco in maniera convincente e si è messa in buona posizione per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, che si disputerà il prossimo anno. I ragazzi dell’head coach Brian Michitti torneranno in campo sabato 24 ottobre (ore 18.00) allo Stadio Vigorelli di Milano per affrontare l’Ungheria, che nel frattempo incrocerà la Polonia, nella sfida decisiva per il passaggio del turno.

Si tratta di un altro risultato di spessore per la FIDAF, dopo che ad agosto si era conquistata la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 con la squadra di flag football, capace di raggiungere la finale ai Mondiali (persa contro gli USA). I padroni di casa sono passati in vantaggio quando mancavano 4’40” al termine del primo quarto, grazie al touchdown di Frej su ottimo passaggio di Gorecki. Gli azzurri hanno prontamente recuperato grazie a Escobar, che ha ricevuto un pallone impeccabile dal quarterback Luke Zhradcka, stella dell’intero movimento tricolore, visto che due mesi fa brillò ai Mondiali di flag football.

Il tabellone recita 7-7 alla prima pausa L’Italia è passata in vantaggio nelle battute conclusive del secondo parziale per merito di Mozzanica, che riceva un lancio di 30 yard da Zahradka e, con la trasformazione di Testa, sancisce il 14-7. I biancorossi sono riusciti a pareggiare nel corso del terzo quarto per merito di Jazewski (14-14), ma l’Italia non ha mollato la presa e nel cuore dell’ultima frazione ha marcato il quarto touchdown con Bassi e ha poi difeso il vantaggio fino alla vittoria.