Football americano, i convocati dell’Italia per la decisiva sfida all’Ungheria

La Nazionale italiana di football americano si prepara al secondo e ultimo appuntamento del girone di qualificazione agli Europei 2027. Il commissario tecnico Brian Michitti ha diramato le convocazioni per il raduno in programma il 17 e 18 ottobre a Reggio Emilia, presso l’impianto sportivo degli Hogs, con l’obiettivo di ultimare la preparazione in vista della sfida contro l’Ungheria, fissata per sabato 24 ottobre a Milano. Un passaggio decisivo per il cammino degli azzurri, chiamati a confermare quanto di buono mostrato all’esordio e a conquistare l’accesso alla fase finale della competizione continentale.

Il gruppo convocato riparte dalla solida base della squadra che il 10 ottobre ha espugnato lo Stadion Olimpijski di Breslavia, superando la Polonia per 21-14. Un successo importante, ottenuto in trasferta e al termine di una partita nella quale l’Italia ha saputo reagire alle difficoltà iniziali, ribaltando l’inerzia dell’incontro grazie alla qualità del proprio attacco e alla tenuta del reparto difensivo.

Protagonista della rimonta è stato il quarterback Luke Zahradka, autore di tre passaggi da touchdown, mentre Paolo Lazzaretto ha contribuito alla prestazione difensiva con due intercetti decisivi. La conferma dell’ossatura della formazione scesa in campo in Polonia, accompagnata da alcuni nuovi innesti, testimonia la volontà dello staff tecnico di dare continuità al lavoro svolto, senza rinunciare a ulteriori soluzioni in vista dell’impegno che attende il Blue Team.

La posta in palio è significativa anche alla luce del percorso recente della selezione italiana, capace di conquistare uno storico oro europeo nel 2021 e di salire sul terzo gradino del podio nelle edizioni del 2023 e del 2025. Risultati che hanno consolidato la presenza degli Azzurri ai vertici del football americano continentale e alimentato l’ambizione di confermarsi stabilmente nell’élite europea. Il prossimo appuntamento rappresenta dunque un passaggio fondamentale per proseguire su questa strada e assicurarsi un posto nella fase conclusiva degli Europei 2027.

Il meccanismo di qualificazione prevede un girone a tre squadre, il Gruppo C, composto da Italia, Polonia e Ungheria, con partite di sola andata. Ogni nazionale affronta una volta le altre due e la prima classificata conquista l’accesso alla Final Four europea del 2027. La vittoria per 21-14 ottenuta a Breslavia ha permesso all’Italia di iniziare il proprio percorso con il risultato auspicato, ma il verdetto del girone resta legato all’ultima giornata.

La sfida contro l’Ungheria, in programma a Milano il 24 ottobre, sarà quindi determinante per le ambizioni azzurre: davanti al pubblico di casa, la squadra di Michitti avrà l’opportunità di completare il percorso di qualificazione e avvicinarsi all’obiettivo della fase finale. Il raduno di Reggio Emilia servirà proprio a rifinire gli ultimi dettagli tecnici e tattici, consolidare l’intesa tra i reparti e preparare una partita nella quale concentrazione, disciplina ed efficacia potranno fare la differenza.

Di seguito l’elenco completo dei convocati e dello staff per il raduno, con i giocatori suddivisi per ruolo e società di appartenenza.

CONVOCATI NAZIONALE ITALIANA FOOTBALL AMERICANO