Flora Tabanelli: “Voglio tornare più in forma di prima. Non so se porterò nuovi trick”

Flora Tabanelli, intercettata al Teatro Armani di Milano, in occasione del FISI Media-Day, ha parlato delle emozioni vissute a Milano Cortina 2026, degli obiettivi per la prossima stagione e del recupero dopo il grave infortunio patito nella scorsa annata.

Le emozioni delle Olimpiadi casalinghe: “Adesso sto benissimo, il risultato olimpico è stato un’emozione unica, e comunque riuscire a partecipare era un grande obiettivo, un grande risultato, e la medaglia ancora di più. Una cosa bella è stata poter abbracciare la famiglia subito dopo averlo fatto, e mi dispiace un po’ per mio fratello, che non è riuscito comunque a dimostrare veramente chi era, ma sono sicura che lo ha fatto comunque dopo, nella stagione, e lo farà ancora, quindi ho passato una bellissima estate, adesso sto molto bene“.

I successi dopo i gravi infortuni: “Come Olimpiade italiana, vedere tutti questi risultati è stato fantastico. Michela Moioli, Lisa Vittozzi, Federica Brignone, io: tornare da un infortunio e riuscire a dimostrare credo sia comunque il significato di quanto voglia dire, quanto sia importante per noi partecipare e riuscire a dimostrare chi siamo proprio in quel giorno, ogni 4 anni“.

Le speranze per la stagione alle porte: “Come obiettivi direi riuscire a tornare in forma come prima, anzi direi più in forma di prima, come obiettivo mi tengo sempre quello di riuscire a fare qualcosa mai fatto prima, e continuare a divertirmi, perché sono felice e questa è la cosa importante“.

L’azzurra non vuole affrettare i tempi: “Per ora, col fatto che devo ancora rimettere gli sci sulla neve, proprio non saprei dire se porterò trick nuovi, al momento cerco di riprendere quelli precedenti, però l’obiettivo è comunque quello di riuscire sempre a progredire e direi che ci proverò“.