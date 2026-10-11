Flavio Roda saluta la Presidenza FISI: “Ho vinto per perdere. Con me la Federazione è tornata dove doveva stare”

Flavio Roda non ha raggiunto il quorum necessario per essere rieletto Presidente della FISI. Il bolognese, alla guida della Federazione Italiana Sport Italiani, avrebbe avuto bisogno del 66,67% dei voti in occasione dell’Assemblea Elettiva andata in scena ieri a Verona, ma si è fermato al 57,88% e dunque dovrà lasciare il ruolo che ricopriva dal 2012. Visto che aveva portato a termine tre mandati completi consecutivi, lo statuto richiedeva la maggioranza dei due terzi per la conferma.

Flavio Roda ha commentato il responso delle urne nella giornata successiva: “Ho vinto per perdere. Ho comunque ottenuto la maggioranza dei voti, che mi ha permesso di arrivare fino al 57%: una percentuale che in una normale elezione porta nettamente alla vittoria. Ciò significa che la maggior parte dei presenti in assemblea ha apprezzato il mio lavoro durato 14 anni, che ha permesso alla Federazione di tornare dove doveva stare, sia a livello di risultati, sia di immagine che di conti. Non era così quando ho cominciato“.

Flavio Roda ha poi proseguito: “Esistono delle regole di cui bisogna prendere atto ed accettare le conseguenze. Desidero però ringraziare i Club, gli atleti e i tecnici che mi hanno dato questo forte sostegno e che si sono espressi così numerosi a mio favore. Il mio auspicio è che tutto questo movimento non vada disperso e che la Federazione possa continuare a crescere e ad ottenere risultati di prestigio. Voglio quindi spronare atleti e tecnici a dare il massimo nella stagione che sta per iniziare, per dimostrare ancora una volta che il lavoro è stato fatto nel modo migliore e che nulla è stato improvvisato“.