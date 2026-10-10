Flavio Roda non raggiunge il quorum: non sarà più Presidente della FISI. Nuove elezioni da convocare

A Verona si è svolta l’Assemblea Federale Ordinaria Elettiva della FISI: nella località veneta si cercava il Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali. I candidati erano tre: Flavio Roda, Antonio Rosario Maria Noris, Roberto Bortoluzzi. Lo statuto prevedeva che Roda, il quale ha completato tre mandati completi consecutivi, avrebbe avuto bisogno del 66,67% delle preferenze per essere eletto, mentre gli altri due pretendenti avrebbero necessitato del 50%+1 dei voti espressi.

Non è stato raggiunto il quorum per l’elezione del Presidente: Roda ha toccato il 58,88% (48.015 voti su 82.950 regolarmente espressi), Noris ha raccolto il 35,97% (29.838 voti), Bortoluzzi si è fermato al 2,52% (2.087 voti). In carica dal 2012, il bolognese non ha raggiunto i due terzi rischiati per il quarto mandato e, dopo quattordici anni, dovrà lasciare il ruolo di numero 1 della federazione, dopo i grandi trionfi conseguiti alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Flavio Roda non potrà più ricandidarsi per le nuove elezioni, che la Federazione dovrà allestire entro novanta giorni. Potranno ripresentare la propria domanda Antonio Noris (che sembra essere in pole position per la nomina) e Roberto Bortoluzzi, oltre ad altri pretendenti che volessero aggiungersi alla corsa. Alla prossima occasione, che avrà dunque luogo nel pieno della stagione invernale, si deciderà anche il nuovo consiglio federale, per cui c’erano diciassette consiglieri candidati.