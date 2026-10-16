Flavio Cobolli, servono punti: Jodar sempre più vicino, De Minaur e Djokovic i pericoli

Flavio Cobolli occupa il quinto posto nella ATP Race, la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso di svolgimento. Il tennista italiano ha raccolto 3.540 punti e si trova alle spalle del tedesco Alexander Zverev (9.150), di Jannik Sinner (7.950), dello spagnolo Carlos Alcaraz (4.600) e dello statunitense Ben Shelton (4.480).

Il 24enne romano ha vinto il torneo ATP 500 di Acapulco (500 punti), ha perso la finale del torneo ATP 500 di Monaco (330 punti), ha giocato l’atto conclusivo al Roland Garros (1.300 punti, perdendo al quinto set contro Alexander Zverev), ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon (400 punti, ko contro il britannico Fery) e la semifinale al Masters 1000 di Cincinnati (400 punti).

Il rendimento dell’ultimo mese e mezzo non è però stato dei migliori (terzo turno agli US Open, eliminazione all’esordio a Pechino e a Shanghai) e ora il nostro portacolori deve guardarsi le spalle nella Race: sono molto vicini lo statunitense Frances Tiafoe (3.380) e il francese Arthur Fils (3.325), si sono fatti sotto il russo Daniil Medvedev (3.220, ai quarti a Shanghai) e lo spagnolo Rafael Jodar (2.909, in semifinale a Shanghai).

I primi otto classificati si qualificheranno alle ATP Finals, previste a Torino dal 15 al 22 novembre, ma Sinner non parteciperà per infortunio e dunque verrà ripescato il nono. Con Zverev, Alcaraz e Shelton matematicamente qualificati, Flavio Cobolli deve stare attento a non farsi risucchiare nella lotta: al momento il primo degli esclusi è l’australiano Alex de Minaur (2.880), appena davanti al serbo Novak Djokovic (2.840) e allo statunitense Tommy Paul (2.585, ai quarti a Shanghai).

Dopo due battute d’arresto precoci, Flavio Cobolli vanta un tesoretto di 740 punti di vantaggio nei confronti di de Minaur, ma non può stare tranquillo e ha bisogno di fare punti per blindare l’ammissione agli atti stagionali conclusivi: all’orizzonte il torneo ATP 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi.

Jodar giocherà l’ATP 500 di Basilea e nella capitale francese, de Minaur e Tiafoe hanno scelto gli stessi eventi dell’azzurro, Djokovic sarà impegnato solo sul cemento transalpino, Medvedev ha aggiunto anche il 250 di Almaty alle fatiche austriache e francesi, mentre Fils ha optato per il 250 di Bruxelles, Basilea e Parigi.