Flavio Cobolli sbatte contro Safiullin: termina subito il cammino a Pechino

Comincia con una brutta sconfitta la trasferta asiatica di Flavio Cobolli. Il tennista romano è, infatti, stato sconfitto al primo turno dell’ATP 500 di Pechino dal russo Roman Safiullin in due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo appena un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Una brutta prestazione quella di Cobolli, reduce dall’esperienza alla Laver Cup dello scorso fine settimana, anche se il sorteggio non è stato fortunato visto che Safiullin è in ottima forma ed ha appena giocato la semifinale ad Hangzhou.

Numeri bassi al servizio per l’azzurro, soprattutto con la prima, avendo vinto solamente il 58% con questo colpo rispetto all’80% del russo che ha chiuso anche con 7 ace contro i 4 di Cobolli. Sono stati 25 i vincenti di Safiullin contro i 17 dell’italiano, che ha commesso più errori non forzati (23 contro 20).

Cobolli ha una bella occasione in apertura di match, quando non sfrutta ben tre palle break nel terzo game. In quello successivo battaglia infinita e alla fine alla quarta palla break Cobolli perde il controllo del dritto e Safiullin allunga. Nell’ottavo gioco l’azzurro risale da 0-40 e annulla tre set point, ma il russo riesce comunque a chiudere nel nono game sul 6-3.

Purtroppo l’inerzia della partita è tutta dalla parte di Safiullin. Cobolli è nervoso, sbaglia molto e sull’ennesimo errore di dritto arriva il break nel terzo game. Safiullin chiude definitivamente i giochi nel quinto game con un altro break e poi in quello successivo annulla anche due palle del controbreak. Il russo chiude sul 6-2 e Cobolli saluta già Pechino.