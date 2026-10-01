Flavio Cobolli rischia il sorpasso nel ranking ATP. E la Race… Tutti gli scenari, corsa verso Torino

Flavio Cobolli è stato sconfitto da Roman Safiullin all’esordio del torneo ATP 500 di Pechino: dopo essere stato eliminato al terzo turno degli US Open e aver partecipato alla Laver Cup, il tennista italiano è stato frenato dal russo ai sedicesimi di finale sul cemento della capitale cinese, perdendo con il punteggio di 6-3, 6-2. Il momento non è dei migliori per il laziale, che saluta la possibilità di attaccare il quinto posto del canadese Felix Auger-Aliassime nel ranking ATP e ora dovrà guardarsi alle spalle.

Il 24enne si trova al settimo posto della graduatoria internazionale con 3.680 punti all’attivo, ma rischia di subire il sorpasso da parte dello statunitense Frances Tiafo: se quest’ultimo dovesse vincere il torneo ATP 500 di Tokyo, volerebbe a quota 3.830 e scavalcherebbe il nostro portacolori, che resterebbe invece in vantaggio anche in caso di finale persa dall’americano (3.660 punti). Rimarrebbe dietro anche il francese Arthur Fils e l’australiano Alex de Minaur in caso di rispettivi trionfi nella capitale giapponese e a Pechino (3.675 e 3.600 punti).

Flavio Cobolli rimane al quinto posto nella ATP Race, la classifica che prende in considerazione soltanto i risultati acquisiti durante la stagione in corso di svolgimento. L’azzurro spicca con 3.530 punti alle spalle del tedesco Alexander Zverev (8.650), di Jannik Sinner (7.950), dello statunitense Ben Shelton (4.430) e dello spagnolo Carlos Alcaraz (4.050), ma ora la sua posizione è a rischio: lo statunitense Frances Tiafoe lo supererebbe con la finale (3.610) o la vittoria (3.780) a Tokyo, il francese Arthur Fils potrebbe scavalcarlo in caso di sigillo nel Sol Levante (3.675 punti). Ricordiamo che i migliori otto si qualificano alle ATP Finals di Torino: Cobolli ha 1.021 punti di vantaggio sullo spagnolo Rafael Jodar, nono classificato.