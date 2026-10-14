Flavio Cobolli in tabellone a Lione: si va a caccia di punti per le ATP Finals. Tanti azzurri al via

Lione come punto di ripartenza. È questa la strada scelta da Flavio Cobolli per provare a interrompere una sequenza negativa che rischia di appesantire il finale di una stagione fin qui straordinaria. Il tennista romano sarà al via dell’ATP 250 di Lione (19-25 ottobre), con l’obiettivo di ritrovare continuità sul campo e mettere in cassaforte altri punti preziosi nella corsa alle ATP Finals. Il ritorno sulla terra europea arriva dopo la prematura eliminazione al Masters 1000 di Shanghai, ennesimo episodio di un momento complicato che il numero uno azzurro del torneo proverà a superare ripartendo dalle proprie certezze.

Inizialmente si era ipotizzato che Cobolli potesse ricorrere a una wild card per prendere parte all’evento francese. La soluzione individuata è stata invece diversa e passa dal forfait di Frances Tiafoe, costretto a rinunciare al torneo francese a causa di un infortunio alla gamba. Lo statunitense avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di prima testa di serie, ma il suo ritiro ha aperto la strada all’ingresso del romano, chiamato a raccoglierne il posto nel tabellone principale.

La presenza di Cobolli assume un significato particolare anche alla luce del suo percorso stagionale. Il romano, protagonista di un’annata impreziosita da risultati di altissimo livello, compresa la finale del Roland Garros, si è ritrovato improvvisamente a fare i conti con una serie di battute d’arresto inattese. L’ultimo successo risale al secondo turno degli US Open: da allora sono arrivate quattro sconfitte consecutive contro Alexander Blockx a New York, Learner Tien alla Laver Cup, Roman Safiullin a Pechino e Adrian Mannarino a Shanghai.

Un bilancio che stride con il rendimento complessivo di un giocatore capace di inserirsi tra i protagonisti della stagione. La classifica Race testimonia infatti il valore del cammino compiuto da Cobolli nel 2026, ma non cancella le difficoltà emerse nelle ultime settimane.

A Lione, dunque, non ci saranno soltanto punti da conquistare, ma anche sensazioni da recuperare. Cobolli sarà la prima testa di serie del tabellone e avrà l’opportunità di sfruttare un torneo di categoria ATP 250 per ritrovare fiducia e ritmo partita. La qualificazione alle Finals resta un obiettivo concreto, sostenuto da una posizione favorevole nella Race, ma non ancora matematicamente acquisito: ogni occasione utile per consolidare il proprio piazzamento può rivelarsi importante in vista del finale di stagione.

Il romano non sarà l’unico italiano a cercare risposte in Francia. La pattuglia azzurra comprenderà anche Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, tre giocatori accomunati dalla necessità di dare una svolta a una fase dell’anno che, per ragioni differenti, non ha sempre restituito i risultati attesi.

Per Musetti, il torneo rappresenta un’occasione per ritrovare continuità dopo i tanti infortuni e contrattempi fisici. Arnaldi punta invece a rilanciare il proprio rendimento e a ritrovare quella solidità che gli ha permesso di competere ad alti livelli sul circuito. Berrettini, infine, continua a inseguire la consistenza necessaria per lasciarsi alle spalle le difficoltà che hanno condizionato il suo percorso.