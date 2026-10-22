Flavio Cobolli in svantaggio negli scontri diretti con il prossimo avversario a Lione. Possibile derby con Musetti all’orizzonte

Flavio Cobolli ha staccato il pass per i quarti di finale dell’ATP 250 di Lione e da pochi minuti ha conosciuto anche il nome del prossimo avversario: l’azzurro, numero 1 del seeding, domani affronterà la testa di serie numero 5, lo statunitense Brandon Nakashima.

Il tennista italiano vorrà provare a vendicare la sconfitta patita nell’unico scontro diretto giocato sul circuito maggiore contro lo statunitense: a Madrid, nel 2025, Nakashima si impose nell’incontro dei sedicesimi con lo score di 7-5 6-3.

L’azzurro, ovviamente, è inserito nella parte alta del tabellone, e dunque in caso di successo nel match dei quarti di finale di domani, nel penultimo atto di sabato potrebbe dar vita ad un derby italiano con Lorenzo Musetti, che invece domani nell’ultimo match del programma affronterà il transalpino Luca Van Assche.

Nel caso in cui vada in scena il derby italiano in semifinale, l’azzurro che la spunterà domenica in finale ritroverà il tennista che uscirà dalla parte bassa del tabellone, nella quale i favoriti per raggiungere l’ultimo atto sono Tommy Paul e Taylor Fritz, che potrebbero dar vita ad un derby statunitense nel penultimo atto.