Flavio Cobolli e il tesoretto verso le ATP Finals: cresce il vantaggio su De Minaur e Djokovic

Archiviato uno swing asiatico fallimentare, Flavio Cobolli si presentava all’ultimo scorcio della stagione sui campi indoor europei con l’obiettivo di completare l’opera e mettere in cassaforte il pass per le ATP Finals 2026 di Torino. L’azzurro, accreditato della prima testa di serie all’ATP 250 di Lione, ha battuto prima Stan Wawrinka in due set e poi Brandon Nakashima in rimonta approdando in semifinale.

Con questo risultato il 24enne romano si è garantito almeno 100 punti da aggiungere alla sua classifica, consolidando la quinta piazza nella Race con 3640 punti complessivi. In realtà, alla luce del forfait già certo di Jannik Sinner, Cobolli sarebbe virtualmente quarto nella Road to Torino con un discreto tesoretto da difendere nelle prossime due settimane per volare al Master.

Il finalista del Roland Garros può contare adesso su un vantaggio di 760 punti sull’australiano Alex De Minaur e soprattutto 800 sul serbo Novak Djokovic, attualmente i primi degli esclusi dalle Finals. Da monitorare il percorso a Lione degli americani Tommy Paul (-965) e Taylor Fritz (-1010), che si affronteranno domani in semifinale ma non avranno comunque la possibilità di scalare posizioni almeno questa settimana.

Calendario alla mano (restano a disposizione un massimo di 1500 punti da lunedì prossimo al termine del periodo di qualificazione) il margine di Cobolli è piuttosto rassicurante, e potrebbe aumentare ulteriormente se dovesse vincere ancora una o due partite sul veloce indoor francese. La sensazione è che il più sia fatto, ma bisognerà attendere con ogni probabilità il Masters 1000 di Parigi per festeggiare l’accesso al Torneo dei Grandi Maestri.