Tennis
Flavio Cobolli e il tesoretto residuo da difendere nella Race verso le ATP Finals
Nonostante le due sconfitte consecutive rimediate nello swing asiatico tra Pechino (da Roman Safiullin) e Shanghai (da Adrian Mannarino), Flavio Cobolli occupa ancora la quinta posizione nella Race al termine del penultimo Masters 1000 stagionale ed è in piena corsa per centrare la qualificazione alle ATP Finals 2026 in programma a Torino dal 15 al 22 novembre.
Il 24enne romano ha collezionato sin qui 3540 punti nella graduatoria che prende in considerazione i risultati ottenuti nel corso dell’anno solare e, considerando il forfait già annunciato di Jannik Sinner (n.2 nella Race provvisoria), si trova virtualmente al quarto posto tra i giocatori che ambiscono al pass per il “Torneo dei Grandi Maestri”.
Cobolli dovrà però guardarsi le spalle nelle prossime settimane da un gruppo di tennisti piuttosto vicini in classifica che potrebbero mettere a rischio la sua presenza al Master di Torino. Fari puntati in tal senso sul russo Daniil Medvedev, sesto con 3420 punti, lo statunitense Frances Tiafoe, settimo con 3380, il francese Arthur Fils, ottavo con 3325, e lo spagnolo Rafael Jodar, nono con 3159 punti.
Ad oggi il primo degli esclusi sarebbe l’australiano Alex De Minaur, decimo nella Race con 2880 punti, sul quale Flavio può amministrare un vantaggio di 660 punti da qui al Masters 1000 di Parigi (ultimo torneo valido per il periodo di qualificazione alle Finals). Attenzione poi al serbo Novak Djokovic, in agguato con 2840 punti e pronto a giocare l’ATP 500 di Basilea tramite una wild card.