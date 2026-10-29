Flavio Cobolli costretto al ritiro a Vienna nel derby contro Berrettini: cosa è successo e l’obiettivo ATP Finals…

Non doveva andare così. L’atteso derby tricolore tra Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, ultimo match in programma all’ATP 500 di Vienna, si è chiuso prima del tempo e nel modo peggiore.

Negli ottavi di finale del torneo austriaco la partita si è fermata sul 5-2 per Berrettini. Al cambio di campo Cobolli, numero 6 del mondo, è scoppiato in lacrime e ha cercato di nascondere il volto sotto l’asciugamano. Berrettini lo ha consolato, poi il romano, classe 2002, ha deciso di ritirarsi.

VIDEO FLAVIO COBOLLI A VIENNA

Absolutely heartbreaking scenes in Vienna 💔 Flavio Cobolli leaves the court in tears as he is forced to retire against great friend Berrettini 😢 https://t.co/NRyAVYkToQ — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026

Che cosa è successo? I guai fisici si erano già visti all’esordio contro il bulgaro Grigor Dimitrov, quando Cobolli aveva dovuto chiamare il Medical Time-out tra secondo e terzo set. Anche allora, come ieri, era sceso in campo con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra.

Ora bisognerà capire quanto sia serio l’infortunio, che al momento non è possibile quantificare. Da questo dipendono la presenza al Masters 1000 di Parigi (2-8 novembre) e soprattutto quella alle ATP Finals (15-22 novembre).

Cobolli è oggi sesto nella Race e sarebbe virtualmente qualificato. Fermo a Vienna, però, non può raccogliere punti, e la sua posizione rischia di farsi precaria, soprattutto se il dolore dovesse tenerlo fuori anche a Parigi. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.