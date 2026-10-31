Fiumana italiana alla Maratona di New York: il Paese estero più rappresentato! Quanti azzurri saranno in gara?

L’Italia sarà la Nazione straniera più rappresentata alla Maratona di New York 2026, che andrà in scena domenica 1° novembre. Si conferma la piacevole tradizione di un nutrito gruppo di connazionali che si cimenterà nella 42 km più prestigiosa e importante al mondo: circa 2.200 italiani si presenteranno sul Ponte di Verrazzano e cercheranno di raggiungere i propri obiettivi personali, dal sogno di completare la Major più iconica a quello di siglare un buon tempo sul traguardo di Central Park.

Amatori di vario livello e caratura, con personali di diverso spessore, di diversa età e provenienza geografica, si cimenteranno sulle strade della Grande Mela, pronti ad affrontare i cinque distretti e a vivere un’esperienza che racconteranno a lungo. Il faro della pattuglia tricolore sarà Yeman Crippa, unico top runner a livello maschile: il vincitore della Maratona di Parigi e primatista nazionale sulla mezza proverà a essere grande protagonista contro i grandi favoriti della vigilia, tra cui spicca il keniano Benson Kipruto.

Al via anche Giovanna Epis, desiderosa di mettersi in mostra sul fronte femminile in una gara che si preannuncia di notevole rilevanza tecnica e agonistica. Naturalmente gli USA sono il Paese più rappresentato, con tanti padroni di casa pronti a correre nella tradizionale prima domenica di novembre dedicata a questo evento. Al via circa 60.000 podisti, in rappresentanza di ben 140 Paesi.