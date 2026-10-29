Finalmente Mao Shimada! La nipponica debutta tra i “grandi” a Skate Canada. Ma non sarà semplice

Ci sarà un’atleta attesissima questo fine settimana a Kelowna, città che ospiterà Skate Canada 2026, appuntamento numero due del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura. Il suo nome per chi ha seguito le gare Junior è diventato già iconico: stiamo parlando di Mao Shimada, cristallino talento giapponese rimasto per ben quattro anni in categoria inferiore,”intrappolata” nelle norme regolamentari post Pechino 2022 che, come sappiamo, hanno innalzato l’età per prendere parti alle competizioni Senior.

E oggi, dopo un dominio totale in cui è rimasta imbattuta non perdendo mai alcuna prova in campo internazionale, l’allieva di Mie Hamada è pronta a fare il grande salto in un contesto tutt’altro che semplice, dove sarà costretta a fronteggiare una concorrenza molto agguerrita nei due segmenti più spettacolari di tutto l’evento.

La classe 2008 infatti se la vedrà con un altro peso massimo della disciplina, ovvero la Campionessa d’Europa Niina Petrokina, profilo che recentemente ha alzato l’asticella inserendo un salto quadruplo nel libero. Con lei presenti anche la statunitense Isabeu Levito, motivata a vivere quattro anni in grande spolvero, la kazaka Sofia Samodelkina e la sudcoreana Jia Shin. Ricordiamo che, tra le altre, ci sarà anche la nostra Anna Pezzetta.

Fino a questo momento la rappresentante del Sol Levante ha disputato tre trofei, tutti nel proprio Paese. Il più importante è il Kinoshita, dove è arrivata comodamente a quota 231.32 inserendo il triplo axel nello short, salto poi proposto anche nel free insieme al quadruplo toeloop oltre che ovviamente insieme ad altri tripli. Inutile girarci intorno: sarà lei la favorita, ma il suo impatto è tutto da valutare.

Più “scariche” se così si può dire, le altre specialità. In campo maschile infatti ci si aspettano grandi cose dal padrone di casa Stephen Gogolev, artefice di un’ottima seconda parte di stagione nella scorsa annata sportiva ma con un rendimento ancora tutto da pesare. Con lui anche il francese Kevin Aymoz e i due giapponesi Rio Nakata (anche lui numero uno in ambito Junior) e Kazuki Tomono.

Nelle coppie d’artistico i favori del pronostico pendono dalla parte dei canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, i quali condivideranno il ghiaccio anche con gli azzurru Irma Caldara-Riccardo Maglio. Nella danza occhio ai britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, seguiti dai transalpini Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud. Debutto infine per Noemi Maria Tali-Stefano Frasca, alla prima esperienza nel circuito maggiore.