Fernando Alonso torna alla Dakar? Accordo in dirittura d’arrivo, le ultime novità

A 45 anni suonati Fernando Alonso ha ancora fame ed è sempre alla ricerca di nuovi stimoli, come dimostra la fresca notizia (che per il momento resta però solamente un’indiscrezione) della sua intenzione di voler disputare la Dakar 2027. A quanto pare mancherebbe soltanto la firma per l’ufficialità, ma l’accordo sarebbe già pronto e potrebbe venire annunciato nelle prossime settimane.

Come riporta SoyMotor, Alonso gareggerebbe nella classe regina T1+ al volante di una Dacia Prodrive trasformata per l’occasione in un’Aston Martin grazie alla riverniciatura e ad una carrozzeria modificata. Non si tratterebbe di un debutto assoluto nel rally raid più prestigioso al mondo per il veterano spagnolo, che aveva già partecipato alla Dakar nel 2020 durante il suo periodo di pausa dalla F1.

In questo caso il due volte campione iridato affronterebbe la mitica “Maratona nel Deserto” tra la fine del Mondiale 2026 e l’inizio dei test pre-stagionali della stagione 2027 di Formula Uno. Il co-pilota designato sarebbe nuovamente il connazionale Marc Coma, come avvenuto nel 2020, quando la coppia spagnola si attestò al 13° posto finale nella classifica assoluta con una seconda posizione come miglior piazzamento in una singola tappa.

La preparazione verso la Dakar (prevista dal 1° al 15 gennaio 2027, con ancora un punto interrogativo legato alla sede) dovrebbe cominciare già nel corso della prossima settimana, con Alonso pronto ad affrontare i primi test sulla Dacia Prodrive T1+ di ritorno dal Gran Premio di Singapore di F1.