Fernando Alonso, bordata alla FIA dopo Sepang: “Hanno interrotto la gara per Hamilton”

Se c’è una cosa che Fernando Alonso non ha mai perso è la capacità di cogliere l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Anche quando arriva un risultato positivo, anche quando finalmente la sua Aston Martin riesce a riportarlo nella zona punti, lo spagnolo trova sempre il modo di guardare oltre la classifica e sollevare qualche dubbio. A Sepang, il bersaglio è la FIA, con Ferrari e Lewis Hamilton inevitabilmente sullo sfondo.

L’ottavo posto conquistato al termine di una gara caotica ha permesso ad Alonso di interrompere una lunga serie di risultati deludenti e di portare a casa un bottino prezioso per una Aston Martin-Honda protagonista di una stagione tutt’altro che esaltante. Ma il risultato, evidentemente, non basta a cancellare le perplessità del due volte campione del mondo sulla gestione di una delle fasi più controverse del Gran Premio.

Il riferimento è alla concitata partenza e, soprattutto, alla successiva esposizione della bandiera rossa. Nel corso del giro di formazione effettuato a velocità ridotta dietro la Safety Car, diversi piloti hanno infatti accusato problemi legati all’erogazione dell’energia. Tra questi anche Max Verstappen e, in maniera ancora più evidente, Lewis Hamilton, rimasto per oltre un minuto senza risposta all’acceleratore. Il pilota della Rossa è poi riuscito a riprendere la marcia dopo una procedura completa di reset del sistema.

È proprio qui che nasce la contestazione di Alonso. Lo spagnolo si trovava davanti a Hamilton e aveva già guadagnato una posizione rispetto al britannico, mentre alle sue spalle la situazione diventava sempre più complicata. La Safety Car, procedendo a ritmo particolarmente contenuto, aveva infatti raggiunto una parte consistente del gruppo e rischiava di creare una situazione anomala con alcuni piloti quasi doppiati già nelle primissime fasi.

La decisione della direzione gara di interrompere la corsa non ha convinto Alonso. E il pilota Aston Martin non ha nascosto il proprio stupore, mettendo direttamente in discussione la gestione dell’episodio da parte della FIA. “Dovranno darci una spiegazione“.

Nando ha poi messo a confronto l’episodio con le numerose occasioni in cui altri piloti, Aston Martin compresa, erano stati costretti al ritiro senza che la gara venisse interrotta. “Quest’anno noi ci siamo ritirati tante volte durante una gara, eppure non c’è mai stata un’interruzione del GP a causa del nostro ritiro“.

Il due-volte iridato entra nel merito della situazione di Hamilton e della decisione di fermare la gara. “Lewis era fermo a bordo pista e hanno dovuto interrompere la corsa per fargli riprendere la posizione“.

La tempistica della bandiera rossa e la possibilità concessa a chi era rimasto indietro di ricompattarsi e recuperare la propria posizione hanno lasciato più di un dubbio al pilota Aston Martin. “Un po’ strano, ma immagino che a Singapore la FIA ce lo spiegherà“.