Federico Militello vince il ‘Milano Cortina 2026 Award – La Voce dei Giochi’: “Ripagato il lavoro di OA Sport”

Federico Militello, fondatore di Olimpiazzurra nel 2011, nonché attuale Direttore e proprietario di OA Sport, ha vinto il premio ‘Milano Cortina 2026 Award – La Voce dei Giochi’, conferito dal Comitato Esecutivo della FICTS, la Federation Internationale Cinema Television Sportifs (130 Paesi affiliati, riconosciuta dal CIO), per conto del Presidente Prof. Franco Ascani, membro della Commissione Cultura del CIO.

Il Premio è riservato ai migliori giornalisti, autori e professionisti della comunicazione che, con competenza, autorevolezza e continuità, hanno contribuito alla diffusione dei valori e delle emozioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Come si legge nella motivazione ufficiale, Militello è stato premiato “per aver seguito Milano Cortina 2026 con continuità, competenza e spiccato spirito giornalistico, distinguendosi per l’attività di inchiesta, l’anticipazione di notizie e il costante approfondimento. Attraverso interviste esclusive, analisi e contenuti originali, ha contribuito ad arricchire il racconto dei Giochi, offrendo al pubblico un’informazione tempestiva e autorevole e diventando un riferimento per il dibattito sportivo nazionale“.

La cerimonia di premiazione è andata in scena oggi, venerdì 30 ottobre, presso il 39° Piano Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano, nell’ambito della Cerimonia di Apertura di “SPORT MOVIES & TV 2026 – 44th Milano International FICTS Fest”, il più importante Festival internazionale dedicato alla cultura olimpica, al cinema, alla televisione e alla comunicazione sportiva.

All’evento erano presenti diverse autorità, tra cui Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Attilio Fontana (Presidente Regione Lombardia), Federica Picchi (Sottosegretario Sport e Giovani Regione Lombardia), Luciano Buonfiglio (Presidente CONI), Marco Riva (Presidente CONI Lombardia) e Franco Ascani (Presidente FICTS e Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO). Inoltre la leggendaria Arianna Fontana, vincitrice di ben tre medaglie a Milano Cortina 2026 (1 oro e 2 argenti), è stata insignita della prestigiosa “Guirlande d’Honneur”.

“Sono onorato per aver ricevuto questo premio che ripaga i grandi sforzi profusi dalla Redazione di OA Sport durante le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La nostra filosofia non è mai mutata nell’arco di tre lustri: tutti gli sport hanno la stessa dignità. In questa epoca d’oro dello sport italiano, mancava come ciliegina sulla torta una grande edizione invernale dei Giochi: abbiamo vissuto, per distacco, la migliore di sempre. Il nostro lavoro è stato dunque gratificato da trionfi a raffica che hanno rappresentato un caleidoscopio di emozioni da custodire per sempre nei nostri ricordi più cari. Ringrazio il Prof. Franco Ascani e la Federation Internationale Cinema Television Sportifs, i redattori di OA Sport e tutti i lettori che ci seguono con affetto ogni giorno“, le parole di un emozionato Militello al termine della cerimonia.