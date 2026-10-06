Federico Cinà si qualifica al tabellone principale di Shanghai, vendicato Sonego

Federico Cinà si è qualificato al tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai, che andrà in scena sul cemento della località cinese dal 7 al 18 ottobre. Il 19enne siciliano è riuscito a superare i due turni preliminari: ieri aveva regolato in rimonta il padrone di casa Linang Xiao con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2 e oggi ha avuto la meglio sul tunisino Aziz Dougaz (già giustiziere di Lorenzo Sonego) per 6-3, 4-6, 6-4 in due ore e dieci minuti di gioco.

Il numero 147 del mondo ha rispettato il pronostico della vigilia contro il numero 430 del ranking ATP, anche se ha faticato più del previsto. Dopo aver vinto il primo set grazie a due break piazzati tra il terzo e il nono game, il tennista italiano ha firmato il break nel sesto gioco del secondo parziale e sembrava lanciato verso la vittoria, ma poi si è visto strappare il servizio in ben due occasioni ed è stato trascinato al terzo set. Dopo aver salvato quattro palle break tra terzo e settimo game, sul 5-4 è stato impeccabile in risposta ed è riuscito ad avere la meglio.

Si tratta della prima partecipazione al main draw di un Masters 1000 conquistata sul campo in questa stagione, dopo le wild card godute a Madrid (ko al primo turno con il danese Moller) e Roma (battuto all’esordio dal belga Blockx). Già capace di spingersi al secondo turno del Roland Garros e di entrare in tabellone agli US Open, il 19enne attende ora di conoscere l’identità del prossimo avversario.