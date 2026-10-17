Federico Cinà e Andrea Guerrieri vincono a Bruxelles, ora il turno decisivo per il tabellone principale

Federico e Andrea Guerrieri hanno staccato il pass per il turno decisivo delle qualificazioni al torneo ATP 250 di Bruxelles, imponendosi in due set sul cemento della capitale belga e guadagnandosi il diritto di giocarsi l’accesso al tabellone principale. Il 19enne siciliano, reduce dal ko al primo turno del Masters 1000 di Shanghai contro Alex Molcan, ha regolato l’austriaco Joel Schwaerzler per 6-3, 7-6(4). Il 27enne emiliano, che tre giorni fa aveva perso contro Kasnikowski agli ottavi del Challenger di Olbia, ha avuto la meglio sul padrone di casa Kimmer Coppejans per 7-6(2), 6-4.

Federico Cinà, attuale numero 147 del mondo, ha avuto la meglio sul numero 176 del ranking ATP, ha strappato il servizio all’avversario nel terzo game del primo set e ha poi gestito al meglio il parziale, non riuscendo a concretizzare cinque palle break tra quinto e settimo gioco. Nel secondo set, invece, il tennista italiano ha operato il break nel quarto game, ha servito per la vittoria sul 5-4, non ha messo a segno punti ed è stato costretto al tie-break, dove ha messo il turbo sul 3-3. Domani se la dovrà vedere contro lo svizzero Remy Bertola (numero 227), giustiziere a sorpresa del francese Giovanni Mpetshi Perricard.

Andrea Guerrieri, attuale numero 165 del ranking ATP, ha prevalso sul numero 232 dopo due ore di autentica battaglia: ha dominato il tie-break di un primo set caratterizzato da ben quattro game con break (è stato in vantaggio per 2-0 e 4-2, venendo rimontato) ed è risalito dallo 0-2 nel secondo parziale con un paio di break tra terzo e quinto game. L’azzurro incrocerà lo statunitense Martin Damm (numero 104), che ha liquidato in due set la wild card locale Buvaysar Gadamauri.