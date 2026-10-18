Federico Cinà ad un passo dalla NextGen Finals 2026. Si giocherà in Italia. E attenzione ai forfait…

Dal 9 al 13 dicembre, a Reggio Calabria, i riflettori saranno puntati sulle Next Gen ATP Finals. Sul veloce indoor calabrese si confronteranno alcuni dei migliori prospetti del tennis internazionale, con la possibilità che a difendere i colori azzurri sia anche un italiano: Federico Cinà.

Il giovane siciliano sta dando continuità al proprio percorso di crescita, cercando di farsi le ossa nel circuito internazionale e accumulando esperienza preziosa. Attualmente numero 135 del mondo, Cinà è il miglior tennista classe 2007 in termini di posizione nel ranking ATP.

Nella classifica di rendimento stagionale del 2026 riservata ai giovani e utile a delineare i qualificati alla rassegna italiana, Cinà occupa attualmente la quarta posizione. Lo precedono lo spagnolo Rafael Jodar, il brasiliano Joao Fonseca e un altro iberico, Martin Landaluce. A completare la top-8, che al momento garantirebbe l’accesso alle Next Gen ATP Finals, figurano il giapponese Rei Sakamoto, l’austriaco Joel Schwärzler, l’americano Darwin Blanch e il norvegese Nicolai Budkov Kjaer.

Lo scenario, tuttavia, potrebbe cambiare a causa di alcune defezioni. Una è già certa: quella di Fonseca, che ha annunciato la conclusione anticipata della propria stagione a causa di problemi fisici che lo condizionano da tempo. Anche la presenza di Jodar resta in dubbio, con lo spagnolo impegnato nella corsa alla qualificazione alle ATP Finals di Torino. Eventuali rinunce potrebbero così spalancare le porte ad altri giovani talenti, tra cui i francesi Félix Balshaw e Moïse Kouamé, quest’ultimo appena diciassettenne.

Cinà, intanto, continua a raccogliere segnali incoraggianti. Proprio oggi ha conquistato la sua quinta qualificazione al tabellone principale negli ultimi sei tornei ATP disputati dopo aver superato le qualificazioni. L’ultimo risultato è arrivato a Bruxelles, in Belgio, dove l’azzurrino cercherà di proseguire il proprio cammino sul cemento indoor e di arricchire ulteriormente il bagaglio di esperienza. Un percorso che potrebbe rivelarsi prezioso anche in vista dell’appuntamento di dicembre in Calabria.

RACE NEXT GEN ATP FINALS 2026