Federica Brignone non sarà a Soelden. Per il debutto stagionale occorrerà attendere (almeno) dicembre

Federica Brignone non disputerà le prime gare della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino: a rivelarlo è la stessa sciatrice in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in occasione del Festival dello Sport, in corso in questi giorni a Trento.

L’olimpionica non si dà ancora una data definita per il rientro agonistico e salterà le prime gare di Coppa del Mondo: “Non lo so, ma di sicuro salterò il debutto di fine ottobre a Soelden e la trasferta nordamericana tra fine novembre ed inizio dicembre. Al momento sono focalizzata sullo stare meglio“.

L’azzurra non vuole correre rischi e tornare in gara soltanto quando sarà certa di essere in grado di competere senza problemi: “Non posso ancora mettere gli sci e quando sarà possibile lo farò molto volentieri. Sono curiosa, perché quest’estate li ho messi per un giorno ed è stato un disastro. Spero che la prossima volta vada meglio“.