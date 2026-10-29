Federer saluta Wawrinka: “Grazie per avermi portato all’oro olimpico”

La sconfitta subita nel primo turno del torneo ATP di Basilea non è stata certamente uguale a tante altre che si sono verificate nel corso di una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. Il ko contro il ceco Jiri Lehecka ha infatti posto fine alla carriera di uno dei giocatori che hanno scritto la storia recente del tennis, Stan Wawrinka.

Il leggendario connazionale Roger Federer ha deciso di omaggiare il compagno con cui ha condiviso l’oro olimpico in doppio a Pechino 2008 e la vittoria della Coppa Davis a Lille contro la Francia attraverso i propri social e in un messaggio trasmesso dalla televisione elvetica.

Il primo omaggio al compagno e rivale di tante sfide che hanno scritto la storia del tennis è arrivato sui propri canali social: “Congratulazioni per una carriera straordinaria amico mio. Tanti incredibili ricordi, grazie per avermi portato all’oro olimpico”.

In un messaggio trasmesso dalla tv svizzera SRF Sport, l’ex numero uno del mondo ha dichiarato: “Caro Stan, voglio congratularmi con te con tutto il cuore per la tua incredibile carriera. È incredibile tutto quello che sei riuscito a ottenere. È stato meraviglioso poter vivere così tante esperienze insieme, dalla Coppa Davis a Lille ai Giochi Olimpici di Pechino. Quella vittoria è stata incredibile. Grazie mille per questo: è qualcosa che non dimenticherò mai e spero che nemmeno tu lo dimentichi”.