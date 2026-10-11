F1, Verstappen precede Leclerc nel GP di Singapore. Podio dal sapore di Mondiale per Antonelli

Max Verstappen completa un weekend semplicemente perfetto e ottiene la sua prima vittoria sul circuito cittadino di Marina Bay aggiudicandosi il Gran Premio di Singapore 2026, diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Secondo successo consecutivo dalla pole position dopo Sepang per il fuoriclasse olandese della Red Bull, che ieri aveva dettato legge anche nella Sprint sul bagnato e oggi festeggia il 73° trionfo della carriera in un GP.

Il quattro volte campione iridato ha costruito il 90% abbondante del risultato odierno in partenza, resistendo all’esterno della prima curva e mantenendo la posizione sulla Ferrari di Charles Leclerc nonostante uno spunto meno incisivo allo spegnimento dei semafori. Verstappen ha poi gestito magistralmente la sua leadership nel corso del Gran Premio, dimostrando un passo impressionante soprattutto nella fase finale del primo stint con gomme soft e resistendo nelle battute conclusive al tentativo di rimonta di Leclerc (fermatosi durante la Virtual Safety Car per una seconda sosta).

Il piatto piange in casa Ferrari, che partiva in seconda e terza piazza con l’obiettivo di attaccare la Red Bull ma alla fine deve leccarsi le ferite per il deludente sesto posto di Lewis Hamilton, protagonista di una strategia rivelatasi fallimentare a causa del suo mancato rientro ai box durante il regime di VSC (andando contro l’ordine del muretto box).

Podio completato in terza posizione da Kimi Antonelli, autore di una corsa solida con la sua Mercedes facendosi trovare pronto nei momenti decisivi (come la bagarre tra Norris e Hamilton nella fase finale) e portando a casa 15 punti di platino che lo proiettano a +101 in classifica generale sul compagno di squadra George Russell (risalito oggi dal 19° al 9° posto) garantendosi così il primo match point mondiale già ad Austin.

CLASSIFICA GP SINGAPORE F1 2026

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing)

2. Charles LECLERC (Ferrari) +7.335

3. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +24.573

4. Lando NORRIS (McLaren) +40.506

5. Oscar PIASTRI (McLaren) +49.644

6. Lewis HAMILTON (Ferrari) +53.188

7. Liam LAWSON (Racing Bulls) +81.666

8. Nico HULKENBERG (Audi) +83.386

9. George RUSSELL (Mercedes) +84.677

10. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +90.862

11. Pierre GASLY (Alpine) 1 lap

12. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) 1 lap

13. Esteban OCON (Haas F1 Team) 1 lap

14. Carlos SAINZ (Williams) 1 lap

15. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) 1 lap

16. Fernando ALONSO (Aston Martin) 1 lap

17. Sergio PEREZ (Cadillac) 2 laps

18. Alexander ALBON (Williams) –

19. Valtteri BOTTAS (Cadillac) 3 laps

20. Lance STROLL (Aston Martin) –

21. Franco COLAPINTO (Alpine) –

22. Gabriel BORTOLETO (Audi) –