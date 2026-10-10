F1, Verstappen domina la Sprint di Marina Bay sul bagnato. Antonelli sfrutta il pacchiano errore di Russell

Nonostante la variabile di uno scroscio di pioggia che ha allagato la pista a ridosso della partenza (poi posticipata), Max Verstappen completa l’opera e vince dalla pole position la Sprint del Gran Premio di Singapore 2026, valevole come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno in corso di svolgimento sul circuito cittadino di Marina Bay.

Il fuoriclasse olandese della Red Bull, superato in partenza dal rivale George Russell, ha usufruito dell’incidente del pilota inglese della Mercedes al termine del primo giro (perdendo il controllo della vettura in uscita dall’ultima curva) per ritrovarsi nuovamente in testa alla corsa riuscendo poi a gestire agevolmente la leadership e portando a casa l’intera posta in palio (8 punti).

Top3 completata dalle Ferrari di Lewis Hamilton (autore di una partenza da urlo e molto competitivo sul passo con gomme intermedie) e Charles Leclerc, con quest’ultimo che ha pagato dazio nelle battute conclusive subendo un crollo prestazionale ma resistendo all’assalto delle McLaren, che si sono autoeliminate nel corso della tornata finale dopo un contatto tra Lando Norris (protagonista di una manovra azzardata) e Oscar Piastri.

Kimi Antonelli, senza prendere alcun rischio e disputando una Sprint conservativa pur senza evidenziare un buon feeling con la sua W17 aggiornata, si è attestato così in quarta posizione guadagnando altri 5 punti sul compagno di squadra e primo inseguitore in classifica generale Russell (distante adesso 89 punti). Da segnalare l’ottimo quinto posto di Liam Lawson su Racing Bulls davanti alla Haas di uno scatenato Oliver Bearman e all’Audi di Nico Hulkenberg.

CLASSIFICA SPRINT GP SINGAPORE F1 2026

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) Leader

2. Lewis HAMILTON (Ferrari) +2.591

3. Charles LECLERC (Ferrari) +16.871

4. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +17.238

5. Liam LAWSON (Racing Bulls) +20.632

6. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) +24.321

7. Nico HULKENBERG (Audi) +27.525

8. Lando NORRIS (McLaren) +28.272

9. Pierre GASLY (Alpine) +36.220

10. Esteban OCON (Haas F1 Team) +37.640

11. Fernando ALONSO (Aston Martin) +50.464

12. Carlos SAINZ (Williams) +52.467

13. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +55.792

14. Oscar PIASTRI (McLaren) –

15. Alexander ALBON (Williams) –

16. Gabriel BORTOLETO (Audi) –

17. Valtteri BOTTAS (Cadillac) –

18. Isack HADJAR (Red Bull Racing) –

19. Franco COLAPINTO (Alpine) –

20. George RUSSELL (Mercedes) –

21. Sergio PEREZ (Cadillac) –

22. Lance STROLL (Aston Martin) –