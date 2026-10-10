F1, Verstappen beffa le Ferrari e si prende la pole anche a Singapore. In seconda fila Antonelli

Max Verstappen ci ha preso gusto e, dopo la vittoria di Sepang ed il successo nella Sprint odierna sul circuito cittadino di Marina Bay, si aggiudica la pole position per il Gran Premio di Singapore 2026 valevole come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Seconda partenza al palo consecutiva per il fuoriclasse olandese della Red Bull, che arriva a quota 50 pole nella categoria confermandosi in un periodo di forma stellare.

Bilancio agrodolce per la Ferrari, che sembrava in grado di giocarsi la pole fino al Q3 dovendosi poi accontentare di un secondo e terzo posto con Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Solida quarta piazza per il leader del campionato Kimi Antonelli sulla Mercedes, mentre il suo compagno di squadra e primo inseguitore in classifica generale George Russell ha realizzato il sesto tempo ma partirà dal fondo dello schieramento causa penalità per cambio motore.

In Q1 sono le Ferrari a dettare il passo con Hamilton in 1’32″429 davanti a Leclerc (di tre decimi) e Norris. Subito fuori dai giochi la Red Bull di Hadjar (già ritiratosi poche ore fa nella Sprint) per un problema al cambio, mentre gli altri eliminati sono le Aston Martin di Alonso (17°) e Stroll (19°), Albon (18°) con la Williams e la Cadillac di Perez (20°) e Bottas (21°).

In Q2 Hamilton continua a volare ed è il più veloce anche con gomme soft usate in 1’31″529 precedendo di un decimo Verstappen, poi a seguire Norris, Leclerc e le Mercedes. Restano esclusi dalla top10 le Audi di Hulkenberg (11°) e Bortoleto (15°), le Haas di Bearman (12°) e Ocon (13°), Sainz (14°) con la Williams e Colapinto (16°) con l’Alpine.

In Q3 Verstappen si prende la pole position provvisoria dopo il primo time-attack in 1’31″373 con 123 millesimi di margine su Hamilton, 189 su Antonelli e 288 su Leclerc, poi Norris a tre decimi. Nell’ultimo giro l’unico big a migliorarsi è Leclerc, che balza dal quarto al secondo posto avvicinandosi a 54 millesimi dalla pole di Verstappen. Terzo dunque Hamilton davanti ad Antonelli, poi in terza fila le McLaren di Norris e Piastri.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP SINGAPORE F1 2026

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) 1:31.373

2. Charles LECLERC (Ferrari) +0.054

3. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.123

4. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +0.189

5. Lando NORRIS (McLaren) +0.339

6. George RUSSELL (Mercedes) +0.374 *retrocesso in fondo alla griglia per la sostituzione della power unit

7. Oscar PIASTRI (McLaren) +0.487

8. Pierre GASLY (Alpine) +0.852

9. Liam LAWSON (Racing Bulls) +0.996

10. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) +1.408

11. Nico HULKENBERG (Audi) –

12. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) –

13. Esteban OCON (Haas F1 Team) –

14. Carlos SAINZ (Williams) –

15. Gabriel BORTOLETO (Audi) –

16. Franco COLAPINTO (Alpine) –

17. Fernando ALONSO (Aston Martin) –

18. Alexander ALBON (Williams) –

19. Lance STROLL (Aston Martin) –

20. Sergio PEREZ (Cadillac) –

21. Valtteri BOTTAS (Cadillac) –

22. Isack HADJAR (Red Bull Racing) –