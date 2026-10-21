F1, Toto Wolff verso Austin: “Porteremo l’ultimo pacchetto di aggiornamenti su entrambe le macchine”

La Mercedes si presenta al Circuit of the Americas con l’obiettivo di tornare ad essere il punto di riferimento a livello prestazionale dopo il calo evidenziato nelle ultime gare nonostante l’introduzione di un massiccio pacchetto di aggiornamenti sulla W17. Kimi Antonelli avrà a disposizione in Texas il primo match point della carriera per laurearsi campione del mondo con ben cinque Gran Premi d’anticipo, anche se servirà una combinazione di risultati estremamente favorevole per chiudere i conti già ad Austin.

Toto Wolff ha fatto il punto della situazione alla vigilia del weekend di gara statunitense: “La Malesia e Singapore sono stati fine settimana difficili per noi e abbiamo lavorato duramente per capire dove non siamo stati all’altezza. Austin ci offre l’opportunità di reagire. Porteremo il nostro ultimo pacchetto di aggiornamenti su entrambe le vetture, continuando a sviluppare la macchina. Il gruppo è incredibilmente compatto, quindi dobbiamo continuare a fare progressi se vogliamo lottare con costanza nelle posizioni di vertice nella parte finale della stagione“.

Il team principal della Mercedes si proietta verso l’imminente triple-header che proseguirà nei weekend successivi in Messico e Brasile: “Il Gran Premio degli Stati Uniti apre un altro trittico molto impegnativo. C’è molto in gioco, ma non vogliamo correre troppo con il pensiero. La priorità è il fine settimana che abbiamo davanti: eseguire tutto nel modo giusto, massimizzare la nostra prestazione e affrontare una gara alla volta“.

Al COTA si preannuncia un weekend intenso anche al di fuori della pista, con tante attività legate agli sponsor della Mercedes: “Austin sarà un fine settimana importante anche fuori dalla pista, con diverse attività commerciali in programma in città. Al centro ci saranno AMG e la presenza di MANUFAKTUR, che porteranno in scena durante tutto il weekend le prestazioni, la maestria artigianale e l’individualità che caratterizzano il mondo Mercedes. Non vediamo l’ora di mostrare tutto questo e, soprattutto, di ottenere risultati dove conta di più: in pista“.